Через безпекову ситуацію Укрзалізниця може скорочувати маршрути поїздів до Дніпра, а продаж квитків на окремі дати з 27 серпня закритий. У компанії пояснили, які рейси наразі курсують до Запоріжжя та як діяти пасажирам, якщо рух змінили.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на найближчі дні вже змушують містян планувати кожен день заздалегідь, однак і залізничне сполучення з містом нині працює за особливими правилами. Укрзалізниця попередила про зміни в русі потягів до Запоріжжя, і пасажирам варто знати, які рейси залишилися, а які скоротили до Дніпра.

Про це журналістам Inform.zp.ua повідомили у пресслужбі Укрзалізниці у відповіді на звернення редакції. Через безпекову ситуацію компанія може скасовувати рейси до Запоріжжя або скорочувати їхній маршрут, а вокзал Запоріжжя-1 додатково укріпили: на пероні та платформах облаштували антидроновий захист, вікна захистили броньованою плівкою, а вхід до підземного тунелю — габіонами.

Які потяги зараз їздять до Запоріжжя

Наразі до Запоріжжя регулярно курсують чотири потяги далекого сполучення: №5/6 Запоріжжя – Ясіня, №37/38 Запоріжжя – Київ, №39/40 Запоріжжя – Солотвино та №32/31 Запоріжжя – Перемишль. Водночас з 20 липня два потяги зі Львова — №86/85 та №128/127 — курсують лише до Дніпра, хоча раніше прямували до Запоріжжя.

Причиною змін в Укрзалізниці назвали погіршення безпекової ситуації та збільшення кількості обстрілів потягів і залізничної інфраструктури. Якщо потяг не може доїхати до Запоріжжя і зупиняється у Дніпрі, для пасажирів можуть запустити регіональні потяги між двома містами, а в окремих випадках людей підвозять автобусами.

Що робити, якщо рейс змінили

В Укрзалізниці радять перевіряти свій рейс перед поїздкою: через обстріли рух конкретного потяга можуть тимчасово обмежити, відновити або змінити маршрут. Квитки на потяги запорізького напрямку починають продавати о 08:00 за 10 днів до відправлення. Перевірити наявність місць та актуальний маршрут можна на сайті або в застосунку Укрзалізниці.

Через російські атаки Укрзалізниця перебудовує логістику та графіки руху поїздів із Запоріжжя. Продаж квитків на окремі дати й напрямки з 27 серпня наразі закритий. Про затримки та зміни пасажирів повідомляють через push-сповіщення, а інформація про запізнення є у вкладках «Поїзди, які затримуються» та «Табло».

Чи зупиняють потяги під час повітряної тривоги

Сам сигнал повітряної тривоги не означає, що потяг обов’язково зупинять: Укрзалізниця цілодобово стежить за повітряними загрозами. Якщо небезпека є безпосередньо для потяга, його можуть зупинити та евакуювати пасажирів. Якщо прямої загрози на маршруті немає, потяг може продовжити рух зі зниженою швидкістю.

Евакуацію оголошують не через сам факт тривоги, а лише коли моніторингова група фіксує реальну загрозу повітряного нападу. Пасажирам потрібно слухати вказівки провідника: людей виводять до укриття або безпечного місця щонайменше за 50 метрів від потяга. Повертатися до вагонів можна лише після відповідного сигналу.

Скільки укриттів є між Запоріжжям та Дніпром

За даними Укрзалізниці, на залізничних станціях між Запоріжжям та Дніпром працює 22 сховища, три протирадіаційні та 16 мобільних укриттів — загалом 41 захисна споруда різних типів. Через збільшення кількості атак додатково встановлюють модульні укриття передусім на станціях, де немає стаціонарних сховищ.

Як працює вокзал Запоріжжя-1 під час тривоги

Під час повітряної тривоги будівлю вокзалу Запоріжжя-1 зачиняють, а пасажири та працівники переходять до підземного тунелю. Купити квиток можна і там: у тунелі працюють квиткові каси та довідкове бюро, є стенди з розкладом потягів та інформацією про зміни.

У квітні 2026 року в тунелі додатково облаштували касу, зал очікування та дитячий простір, а в липні посилили захист самого вокзалу. Для кожного потяга розробили резервний маршрут, а якщо через обстріл зникає електропостачання, можуть залучити тепловози. У потягах є аптечки, а працівники пройшли навчання з домедичної допомоги, евакуації людей із вагонів та дій під час обстрілів.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 17 по 23 серпня.

Також Politeka повідомляла, світло вимкнуть на довгі години поспіль.

Як повідомляла Politeka, графіки відключення світла у Запоріжжі на 13 та 14 серпня.