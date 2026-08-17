Из-за ситуации с безопасностью Укрзализныця может сокращать маршруты поездов до Днепра, а продажа билетов на отдельные даты с 27 августа закрыта. В компании объяснили, какие рейсы сейчас курсируют в Запорожье и что делать пассажирам, если движение изменили.

Графики отключения света в Запорожье на ближайшие дни уже заставляют горожан планировать каждый день заранее, однако и железнодорожное сообщение с городом сейчас работает по особым правилам. Укрзализныця предупредила об изменениях в движении поездов в Запорожье, и пассажирам стоит знать, какие рейсы остались, а какие сократили до Днепра.

Об этом журналистам Inform.zp.ua сообщили в пресс-службе Укрзализныци в ответ на обращение редакции. Из-за ситуации с безопасностью компания может отменять рейсы в Запорожье или сокращать их маршрут, а вокзал Запорожье-1 дополнительно укрепили: на перроне и платформах обустроили антидроновую защиту, окна защитили бронированной пленкой, а вход в подземный тоннель — габионами.

Какие поезда сейчас ходят в Запорожье

Сейчас в Запорожье регулярно курсируют четыре поезда дальнего следования: №5/6 Запорожье – Ясиня, №37/38 Запорожье – Киев, №39/40 Запорожье – Солотвино и №32/31 Запорожье – Перемышль. В то же время с 20 июля два поезда из Львова — №86/85 и №128/127 — курсируют только до Днепра, хотя ранее следовали в Запорожье.

Причиной изменений в Укрзализныце назвали ухудшение ситуации с безопасностью и увеличение количества обстрелов поездов и железнодорожной инфраструктуры. Если поезд не может доехать до Запорожья и останавливается в Днепре, для пассажиров могут запустить региональные поезда между двумя городами, а в отдельных случаях людей подвозят автобусами.

Что делать, если рейс изменили

В Укрзализныце советуют проверять свой рейс перед поездкой: из-за обстрелов движение конкретного поезда могут временно ограничить, восстановить или изменить маршрут. Билеты на поезда запорожского направления начинают продавать в 08:00 за 10 дней до отправления. Проверить наличие мест и актуальный маршрут можно на сайте или в приложении Укрзализныци.

Из-за российских атак Укрзализныця перестраивает логистику и графики движения поездов из Запорожья. Продажа билетов на отдельные даты и направления с 27 августа сейчас закрыта. О задержках и изменениях пассажиров уведомляют через push-сообщения, а информация об опозданиях есть во вкладках «Поезда, которые задерживаются» и «Табло».

Останавливают ли поезда во время воздушной тревоги

Сам сигнал воздушной тревоги не означает, что поезд обязательно остановят: Укрзализныця круглосуточно следит за воздушными угрозами. Если опасность есть непосредственно для поезда, его могут остановить и эвакуировать пассажиров. Если прямой угрозы на маршруте нет, поезд может продолжить движение со сниженной скоростью.

Эвакуацию объявляют не из-за самого факта тревоги, а лишь когда мониторинговая группа фиксирует реальную угрозу воздушного нападения. Пассажирам нужно слушать указания проводника: людей выводят в укрытие или безопасное место не менее чем за 50 метров от поезда. Возвращаться в вагоны можно только после соответствующего сигнала.

Сколько укрытий между Запорожьем и Днепром

По данным Укрзализныци, на железнодорожных станциях между Запорожьем и Днепром работает 22 укрытия, три противорадиационных и 16 мобильных укрытий — всего 41 защитное сооружение разных типов. Из-за увеличения количества атак дополнительно устанавливают модульные укрытия прежде всего на станциях, где нет стационарных укрытий.

Как работает вокзал Запорожье-1 во время тревоги

Во время воздушной тревоги здание вокзала Запорожье-1 закрывают, а пассажиры и работники переходят в подземный тоннель. Купить билет можно и там: в тоннеле работают билетные кассы и справочное бюро, есть стенды с расписанием поездов и информацией об изменениях.

В апреле 2026 года в тоннеле дополнительно обустроили кассу, зал ожидания и детское пространство, а в июле усилили защиту самого вокзала. Для каждого поезда разработали резервный маршрут, а если из-за обстрела пропадает электроснабжение, могут привлечь тепловозы. В поездах есть аптечки, а работники прошли обучение по домедицинской помощи, эвакуации людей из вагонов и действиям во время обстрелов.

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