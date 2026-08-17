Якщо гроші пішли не туди, рахунок іде на хвилини: скасувати платіж можна лише на стадії обробки. Розповідаємо, що зробити одразу після помилкового переказу та як спробувати повернути вже зараховані кошти.

Ліміти на перекази з картки на картку в Україні — не єдиний привід уважно перевіряти реквізити платежу. Одна помилкова цифра в номері картки може відправити гроші зовсім не тій людині, і тоді рахунок іде буквально на хвилини.

Помилковий переказ — це коли ви відправили гроші на чужу картку або вказали неправильну суму. Як розповідає ТСН.ua, тут важлива кожна хвилина: чим раніше ви помітили помилку, тим більша ймовірність, що платіж ще можна зупинити. Насамперед збережіть квитанцію чи скриншот операції, перевірте її статус у мобільному застосунку та зафіксуйте дату, час, суму й реквізити платежу.

Помітили помилку одразу — що зробити в перші хвилини

Негайно зверніться до свого банку через офіційний канал: чат у застосунку, сайт, відділення або номер підтримки, вказаний на офіційному ресурсі. Повідомте, що переказ зробили помилково, і передайте працівникові всі дані операції. Запитайте, чи має платіж статус очікування і чи передбачає конкретний сервіс його скасування до завершення.

Не покладайтеся на кнопку «скасувати» в застосунку, якщо її немає або операцію вже виконано. Банк може перевірити платіж і пояснити доступні процедури, однак автоматичне повернення вже зарахованих коштів ніхто не гарантує. ПриватБанк і monobank публікують офіційні канали підтримки для клієнтів — користуйтеся лише контактами, розміщеними самим банком, а не номерами з повідомлень чи телефонних дзвінків.

Якщо гроші вже зарахувалися іншій людині

Коли переказ завершено, банк не може просто списати кошти з картки одержувача без передбаченої процедури. Попросіть свій банк зареєструвати звернення та уточніть, чи може він зв'язатися з банком отримувача для ініціювання повернення.

Якщо ви знаєте одержувача і маєте безпечний спосіб зв'язку, спокійно поясніть помилку та попросіть добровільно повернути саме цю суму. Для повернення переказу не потрібні номер картки, термін дії, CVV/CVC2, PIN або коди з SMS — не надсилайте їх нікому. Збережіть листування та підтвердження операції.

Стаття 1212 Цивільного кодексу України передбачає загальний обов'язок повернути майно, набуте без достатньої правової підстави. Але це не означає миттєвого автоматичного стягнення: якщо одержувач відмовляється повертати кошти, подальші кроки залежать від обставин і можуть потребувати індивідуальної юридичної консультації.

Не плутайте помилку з шахрайством

Якщо ви не здійснювали цього переказу, не шукайте одержувача і не просіть його щось повертати — це може бути не помилка, а несанкціонована операція або платіжне шахрайство. Негайно повідомте банк через офіційний канал, заблокуйте картку за його рекомендацією та подайте звернення щодо підозрілої операції. Національний банк України радить у випадках платіжного шахрайства звертатися до банку, а за потреби — до правоохоронних органів.

Чого не варто робити

Щоб не втратити гроші остаточно, дотримуйтеся простих правил безпеки:

не передавайте номер картки разом із терміном дії, CVV/CVC2, PIN і кодами з SMS або застосунку;

не встановлюйте програми віддаленого доступу на прохання «служби безпеки»;

не сплачуйте невідомцям «комісію за повернення»;

не переходьте за посиланнями з підозрілих повідомлень;

не вважайте добровільне повернення коштів гарантованим результатом.

Короткий чекліст: що зробити після помилкового переказу

Збережіть квитанцію, скриншот і всі дані операції.

Перевірте статус платежу в застосунку.

Одразу зверніться до свого банку через офіційний канал.

Якщо гроші вже зараховані, попросіть банк зареєструвати звернення щодо повернення.

Не передавайте нікому секретні реквізити картки та коди підтвердження.

Якщо переказ був несанкціонованим, повідомте банк як про можливе шахрайство.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога пенсіонерам у Полтавській області: як отримати щомісячні виплати.

Також Politeka повідомляла, допомога для батьків у Житомирській області: як зареєструвати дитину на безкоштовний відпочинок.