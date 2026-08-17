Ліміти на перекази з картки на картку в Україні — не єдиний привід уважно перевіряти реквізити платежу. Одна помилкова цифра в номері картки може відправити гроші зовсім не тій людині, і тоді рахунок іде буквально на хвилини.
Помилковий переказ — це коли ви відправили гроші на чужу картку або вказали неправильну суму. Як розповідає ТСН.ua, тут важлива кожна хвилина: чим раніше ви помітили помилку, тим більша ймовірність, що платіж ще можна зупинити. Насамперед збережіть квитанцію чи скриншот операції, перевірте її статус у мобільному застосунку та зафіксуйте дату, час, суму й реквізити платежу.
Помітили помилку одразу — що зробити в перші хвилини
Негайно зверніться до свого банку через офіційний канал: чат у застосунку, сайт, відділення або номер підтримки, вказаний на офіційному ресурсі. Повідомте, що переказ зробили помилково, і передайте працівникові всі дані операції. Запитайте, чи має платіж статус очікування і чи передбачає конкретний сервіс його скасування до завершення.
Не покладайтеся на кнопку «скасувати» в застосунку, якщо її немає або операцію вже виконано. Банк може перевірити платіж і пояснити доступні процедури, однак автоматичне повернення вже зарахованих коштів ніхто не гарантує. ПриватБанк і monobank публікують офіційні канали підтримки для клієнтів — користуйтеся лише контактами, розміщеними самим банком, а не номерами з повідомлень чи телефонних дзвінків.
Якщо гроші вже зарахувалися іншій людині
Коли переказ завершено, банк не може просто списати кошти з картки одержувача без передбаченої процедури. Попросіть свій банк зареєструвати звернення та уточніть, чи може він зв'язатися з банком отримувача для ініціювання повернення.
Якщо ви знаєте одержувача і маєте безпечний спосіб зв'язку, спокійно поясніть помилку та попросіть добровільно повернути саме цю суму. Для повернення переказу не потрібні номер картки, термін дії, CVV/CVC2, PIN або коди з SMS — не надсилайте їх нікому. Збережіть листування та підтвердження операції.
Стаття 1212 Цивільного кодексу України передбачає загальний обов'язок повернути майно, набуте без достатньої правової підстави. Але це не означає миттєвого автоматичного стягнення: якщо одержувач відмовляється повертати кошти, подальші кроки залежать від обставин і можуть потребувати індивідуальної юридичної консультації.
Не плутайте помилку з шахрайством
Якщо ви не здійснювали цього переказу, не шукайте одержувача і не просіть його щось повертати — це може бути не помилка, а несанкціонована операція або платіжне шахрайство. Негайно повідомте банк через офіційний канал, заблокуйте картку за його рекомендацією та подайте звернення щодо підозрілої операції. Національний банк України радить у випадках платіжного шахрайства звертатися до банку, а за потреби — до правоохоронних органів.
Чого не варто робити
Щоб не втратити гроші остаточно, дотримуйтеся простих правил безпеки:
- не передавайте номер картки разом із терміном дії, CVV/CVC2, PIN і кодами з SMS або застосунку;
- не встановлюйте програми віддаленого доступу на прохання «служби безпеки»;
- не сплачуйте невідомцям «комісію за повернення»;
- не переходьте за посиланнями з підозрілих повідомлень;
- не вважайте добровільне повернення коштів гарантованим результатом.
Короткий чекліст: що зробити після помилкового переказу
- Збережіть квитанцію, скриншот і всі дані операції.
- Перевірте статус платежу в застосунку.
- Одразу зверніться до свого банку через офіційний канал.
- Якщо гроші вже зараховані, попросіть банк зареєструвати звернення щодо повернення.
- Не передавайте нікому секретні реквізити картки та коди підтвердження.
- Якщо переказ був несанкціонованим, повідомте банк як про можливе шахрайство.
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