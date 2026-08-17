Лимиты на переводы с карты на карту в Украине — не единственный повод внимательно проверять реквизиты платежа. Одна ошибочная цифра в номере карты может отправить деньги совсем не тому человеку, и тогда счет идет буквально на минуты.
Ошибочный перевод — это когда вы отправили деньги на чужую карту или указали неправильную сумму. Как рассказывает ТСН.ua, здесь важна каждая минута: чем раньше вы заметили ошибку, тем больше вероятность, что платеж еще можно остановить. Прежде всего сохраните квитанцию или скриншот операции, проверьте ее статус в мобильном приложении и зафиксируйте дату, время, сумму и реквизиты платежа.
Заметили ошибку сразу — что сделать в первые минуты
Немедленно обратитесь в свой банк через официальный канал: чат в приложении, сайт, отделение или номер поддержки, указанный на официальном ресурсе. Сообщите, что перевод сделан ошибочно, и передайте сотруднику все данные операции. Спросите, имеет ли платеж статус ожидания и предусматривает ли конкретный сервис его отмену до завершения.
Не полагайтесь на кнопку «отменить» в приложении, если ее нет или операция уже выполнена. Банк может проверить платеж и объяснить доступные процедуры, однако автоматический возврат уже зачисленных средств никто не гарантирует. ПриватБанк и monobank публикуют официальные каналы поддержки для клиентов — пользуйтесь только контактами, размещенными самим банком, а не номерами из сообщений или телефонных звонков.
Если деньги уже зачислились другому человеку
Когда перевод завершен, банк не может просто списать средства с карты получателя без предусмотренной процедуры. Попросите свой банк зарегистрировать обращение и уточните, может ли он связаться с банком получателя для инициирования возврата.
Если вы знаете получателя и имеете безопасный способ связи, спокойно объясните ошибку и попросите добровольно вернуть именно эту сумму. Для возврата перевода не нужны номер карты, срок действия, CVV/CVC2, PIN или коды из SMS — не отправляйте их никому. Сохраните переписку и подтверждение операции.
Статья 1212 Гражданского кодекса Украины предусматривает общую обязанность вернуть имущество, приобретенное без достаточного правового основания. Но это не означает мгновенного автоматического взыскания: если получатель отказывается возвращать средства, дальнейшие шаги зависят от обстоятельств и могут потребовать индивидуальной юридической консультации.
Не путайте ошибку с мошенничеством
Если вы не совершали этого перевода, не ищите получателя и не просите его что-то вернуть — это может быть не ошибка, а несанкционированная операция или платежное мошенничество. Немедленно сообщите банку через официальный канал, заблокируйте карту по его рекомендации и подайте обращение по поводу подозрительной операции. Национальный банк Украины советует в случаях платежного мошенничества обращаться в банк, а при необходимости — в правоохранительные органы.
Чего не стоит делать
Чтобы не потерять деньги окончательно, соблюдайте простые правила безопасности:
- не передавайте номер карты вместе со сроком действия, CVV/CVC2, PIN и кодами из SMS или приложения;
- не устанавливайте программы удаленного доступа по просьбе «службы безопасности»;
- не платите неизвестным «комиссию за возврат»;
- не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений;
- не считайте добровольный возврат средств гарантированным результатом.
Короткий чек-лист: что сделать после ошибочного перевода
- Сохраните квитанцию, скриншот и все данные операции.
- Проверьте статус платежа в приложении.
- Сразу обратитесь в свой банк через официальный канал.
- Если деньги уже зачислены, попросите банк зарегистрировать обращение о возврате.
- Не передавайте никому секретные реквизиты карты и коды подтверждения.
- Если перевод был несанкционированным, сообщите банку как о возможном мошенничестве.
Ранее Politeka сообщала, денежная помощь пенсионерам в Полтавской области: как получить ежемесячные выплаты.
Также Politeka сообщала, помощь для родителей в Житомирской области: как зарегистрировать ребенка на бесплатный отдых.