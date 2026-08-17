Если деньги ушли не туда, счет идет на минуты: отменить платеж можно только на стадии обработки. Рассказываем, что сделать сразу после ошибочного перевода и как попытаться вернуть уже зачисленные средства.

Лимиты на переводы с карты на карту в Украине — не единственный повод внимательно проверять реквизиты платежа. Одна ошибочная цифра в номере карты может отправить деньги совсем не тому человеку, и тогда счет идет буквально на минуты.

Ошибочный перевод — это когда вы отправили деньги на чужую карту или указали неправильную сумму. Как рассказывает ТСН.ua, здесь важна каждая минута: чем раньше вы заметили ошибку, тем больше вероятность, что платеж еще можно остановить. Прежде всего сохраните квитанцию или скриншот операции, проверьте ее статус в мобильном приложении и зафиксируйте дату, время, сумму и реквизиты платежа.

Заметили ошибку сразу — что сделать в первые минуты

Немедленно обратитесь в свой банк через официальный канал: чат в приложении, сайт, отделение или номер поддержки, указанный на официальном ресурсе. Сообщите, что перевод сделан ошибочно, и передайте сотруднику все данные операции. Спросите, имеет ли платеж статус ожидания и предусматривает ли конкретный сервис его отмену до завершения.

Не полагайтесь на кнопку «отменить» в приложении, если ее нет или операция уже выполнена. Банк может проверить платеж и объяснить доступные процедуры, однако автоматический возврат уже зачисленных средств никто не гарантирует. ПриватБанк и monobank публикуют официальные каналы поддержки для клиентов — пользуйтесь только контактами, размещенными самим банком, а не номерами из сообщений или телефонных звонков.

Если деньги уже зачислились другому человеку

Когда перевод завершен, банк не может просто списать средства с карты получателя без предусмотренной процедуры. Попросите свой банк зарегистрировать обращение и уточните, может ли он связаться с банком получателя для инициирования возврата.

Если вы знаете получателя и имеете безопасный способ связи, спокойно объясните ошибку и попросите добровольно вернуть именно эту сумму. Для возврата перевода не нужны номер карты, срок действия, CVV/CVC2, PIN или коды из SMS — не отправляйте их никому. Сохраните переписку и подтверждение операции.

Статья 1212 Гражданского кодекса Украины предусматривает общую обязанность вернуть имущество, приобретенное без достаточного правового основания. Но это не означает мгновенного автоматического взыскания: если получатель отказывается возвращать средства, дальнейшие шаги зависят от обстоятельств и могут потребовать индивидуальной юридической консультации.

Не путайте ошибку с мошенничеством

Если вы не совершали этого перевода, не ищите получателя и не просите его что-то вернуть — это может быть не ошибка, а несанкционированная операция или платежное мошенничество. Немедленно сообщите банку через официальный канал, заблокируйте карту по его рекомендации и подайте обращение по поводу подозрительной операции. Национальный банк Украины советует в случаях платежного мошенничества обращаться в банк, а при необходимости — в правоохранительные органы.

Чего не стоит делать

Чтобы не потерять деньги окончательно, соблюдайте простые правила безопасности:

не передавайте номер карты вместе со сроком действия, CVV/CVC2, PIN и кодами из SMS или приложения;

не устанавливайте программы удаленного доступа по просьбе «службы безопасности»;

не платите неизвестным «комиссию за возврат»;

не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений;

не считайте добровольный возврат средств гарантированным результатом.

Короткий чек-лист: что сделать после ошибочного перевода

Сохраните квитанцию, скриншот и все данные операции.

Проверьте статус платежа в приложении.

Сразу обратитесь в свой банк через официальный канал.

Если деньги уже зачислены, попросите банк зарегистрировать обращение о возврате.

Не передавайте никому секретные реквизиты карты и коды подтверждения.

Если перевод был несанкционированным, сообщите банку как о возможном мошенничестве.

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