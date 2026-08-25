Середня ціна сала в Україні в липні становила 210,92 грн за кілограм — на 1,19 грн менше, ніж у червні.

Ціни на продукти в Україні цього літа змінюються по-різному — поки одні товари дорожчають, сало дешевшає вже четвертий місяць поспіль.

Продукт дешевшає вже четвертий місяць поспіль, свідчать дані Держстату. У липні середня ціна кілограма сала становила 210,92 грн. Це на 1,19 грн менше, ніж у червні. Здешевлення триває з квітня — тобто вже чотири місяці поспіль.

Водночас порівняно з липнем минулого року сало подорожчало на 21%. Тоді кілограм коштував 174,64 грн — на 36,28 грн дешевше, ніж зараз.

Загалом за 2025 рік сало подорожчало зі 166,96 до 215,99 грн за кілограм — майже на 29,4%. Особливо різко ціна росла восени, коли щомісяця додавалося по 8–20 грн.

Натомість у 2026 році ціна поки тримається на стабільному рівні. З початку року кілограм сала подешевшав на 5,51 грн.

Ціни на сало в супермаркетах України

У магазинах ціни різняться залежно від сорту та виробника. Свиняче сало "Фермерське" в "Сільпо" коштує 269 грн/кг зі знижкою 10% замість 299 грн/кг.

Сало "По-домашньому" вищого сорту від виробника "Ятрань" — 239,9 грн/кг у Varus.

Сало "Своя лінія" в АТБ продають зі знижкою 20% по 192,29 грн/кг замість 240,69 грн/кг.

Інші продукти на полицях можуть рухатися в протилежний бік. Зокрема, молочна група товарів, за прогнозом заступниці генерального директора Асоціації виробників молока Олени Жупінас, може подорожчати більш ніж на 10% — через зростання собівартості виробництва та втрати торгових мереж через руйнування складських приміщень.

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