Средняя цена сала в Украине в июле составила 210,92 грн за килограмм — на 1,19 грн меньше, чем в июне.

Цены на продукты в Украине этим летом меняются по-разному — пока одни товары дорожают, сало дешевеет уже четвертый месяц подряд.

Продукт дешевеет уже четвертый месяц подряд, свидетельствуют данные Госстата. В июле средняя цена килограмма сала составила 210,92 грн. Это на 1,19 грн меньше, чем в июне. Снижение продолжается с апреля — то есть уже четыре месяца подряд.

В то же время по сравнению с июлем прошлого года сало подорожало на 21%. Тогда килограмм стоил 174,64 грн — на 36,28 грн дешевле, чем сейчас.

В целом за 2025 год сало подорожало со 166,96 до 215,99 грн за килограмм — почти на 29,4%. Особенно резко цена росла осенью, когда ежемесячно добавлялось по 8–20 грн.

Однако в 2026 году цена пока держится на стабильном уровне. С начала года килограмм сала подешевел на 5,51 грн.

Цены на сало в супермаркетах Украины

В магазинах цены разнятся в зависимости от сорта и производителя. Свиное сало "Фермерское" в "Сильпо" стоит 269 грн/кг со скидкой 10% вместо 299 грн/кг.

Сало "По-домашнему" высшего сорта от производителя "Ятрань" — 239,9 грн/кг в Varus.

Сало "Своя линия" в АТБ продают со скидкой 20% по 192,29 грн/кг вместо 240,69 грн/кг.

Другие продукты на полках могут двигаться в противоположную сторону. В частности, молочная группа товаров, по прогнозу заместителя генерального директора Ассоциации производителей молока Елены Жупинас, может подорожать более чем на 10% — из-за роста себестоимости производства и потерь торговых сетей из-за разрушения складских помещений.

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