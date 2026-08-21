Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволить промисловим та комерційним споживачам уникати обмежень електропостачання. Для цього потрібно забезпечити щонайменше 80% власного споживання — деталі нового механізму.

Відключення світла в українських регіонах тривають через наслідки російських атак — уряд вирішив дати бізнесу стимул до енергетичної незалежності. Кабінет Міністрів України 20 серпня ухвалив рішення, за яким промислові та комерційні споживачі зможуть уникати обмежень електропостачання.

Як повідомляє видання Nenka.info, про це розповів перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, урядове рішення має одночасно стимулювати бізнес активніше інвестувати у власні джерела живлення, розподілену генерацію та імпорт електроенергії.

Новий механізм ухвалили за ініціативи Міністерства енергетики. Його суть: заходи з обмеження електропостачання не застосовуватимуться до тих підприємств, які самостійно забезпечують не менше 80% власного споживання електроенергії.

Які джерела враховуватимуться

Ідеться про два основні напрямки: власне виробництво електроенергії та її імпорт. Підприємство, яке більшу частину необхідної електрики отримує від власної генерації або купує за кордоном, може не підпадати під графіки обмежень навіть у періоди дефіциту.

Окремо уряд передбачив можливість уникнення обмежень для підприємств, які забезпечують 80% власного споживання за рахунок об'єктів розподіленої генерації в межах одного оператора системи розподілу. Йдеться про газопоршневі та газотурбінні установки.

Пороговий показник у 80% означає, що підприємство повинно майже повністю забезпечувати себе електроенергією самостійно. При цьому 20% можуть надходити із загальної енергосистеми. Такий підхід дозволяє бізнесу зберігати певну залежність від мережі, але водночас суттєво скорочує навантаження на неї.

Як це працюватиме на практиці

Для реалізації механізму уряд врегулював порядок взаємодії між основними учасниками енергетичного ринку — «Укренерго», операторами систем розподілу, електропостачальниками, виробниками розподіленої генерації та споживачами. Це потрібно, щоб технічно підтверджувати, який саме обсяг електроенергії підприємство забезпечує самостійно та чи виконує воно вимогу у 80%.

Ключовою умовою є те, що генерація має працювати в межах території одного оператора системи розподілу. Для великих виробництв із безперервними циклами це особливо важливо — навіть короткострокове відключення іноді призводить до зупинки технологічного процесу, пошкодження обладнання або значних фінансових втрат.

Імпорт як альтернатива

Другий напрям — імпорт електроенергії. Підприємства, які купуватимуть за кордоном щонайменше 80% необхідної їм електрики, також зможуть розраховувати на відсутність обмежень. Уряд розраховує, що це збільшить обсяги комерційного імпорту та допоможе Україні проходити періоди дефіциту — особливо взимку, коли споживання традиційно зростає.

Водночас у Міністерстві енергетики наголошують: станом на 20 серпня заходи обмеження електропостачання в Україні не застосовуються. Нове рішення має превентивний характер — влада готується до сценарію, за якого через дефіцит потужності або пошкодження інфраструктури може виникнути потреба знову вводити обмеження.

Що це дає бізнесу та економіці

Нові правила можуть суттєво змінити підхід великих підприємств до енергетичної безпеки. Після масштабних російських атак на енергетичну інфраструктуру багато компаній уже почали вкладати кошти в генератори, газопоршневі установки, когенераційні системи, сонячні станції та накопичувачі. Тепер така генерація отримує додаткову економічну перевагу — можливість уникнути примусових обмежень.

Фактично уряд пропонує бізнесу нову модель: чим більше підприємство може забезпечити себе електроенергією самостійно, тим менше воно залежатиме від можливих аварійних або планових обмежень у загальній системі. Для енергосистеми це означає зниження навантаження — більше ресурсу залишається для населення та критичної інфраструктури.

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