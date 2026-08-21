Кабинет Министров принял решение, которое позволит промышленным и коммерческим потребителям избегать ограничений электроснабжения. Для этого нужно обеспечить не менее 80% собственного потребления — детали нового механизма.

Отключения света в украинских регионах продолжаются из-за последствий российских атак — правительство решило дать бизнесу стимул к энергетической независимости. Кабинет Министров Украины 20 августа принял решение, согласно которому промышленные и коммерческие потребители смогут избегать ограничений электроснабжения.

Как сообщает издание Nenka.info, об этом рассказал первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль. По его словам, правительственное решение должно одновременно стимулировать бизнес активнее инвестировать в собственные источники питания, распределенную генерацию и импорт электроэнергии.

Новый механизм приняли по инициативе Министерства энергетики. Его суть: меры по ограничению электроснабжения не будут применяться к тем предприятиям, которые самостоятельно обеспечивают не менее 80% собственного потребления электроэнергии.

Какие источники будут учитываться

Речь идет о двух основных направлениях: собственное производство электроэнергии и ее импорт. Предприятие, которое большую часть необходимой электроэнергии получает от собственной генерации или покупает за рубежом, может не подпадать под графики ограничений даже в периоды дефицита.

Отдельно правительство предусмотрело возможность избегания ограничений для предприятий, которые обеспечивают 80% собственного потребления за счет объектов распределенной генерации в пределах одного оператора системы распределения. Речь идет о газопоршневых и газотурбинных установках.

Пороговый показатель в 80% означает, что предприятие должно почти полностью обеспечивать себя электроэнергией самостоятельно. При этом 20% могут поступать из общей энергосистемы. Такой подход позволяет бизнесу сохранять определенную зависимость от сети, но одновременно существенно сокращает нагрузку на нее.

Как это будет работать на практике

Для реализации механизма правительство урегулировало порядок взаимодействия между основными участниками энергетического рынка — «Укрэнерго», операторами систем распределения, электроснабжающими компаниями, производителями распределенной генерации и потребителями. Это необходимо, чтобы технически подтверждать, какой именно объем электроэнергии предприятие обеспечивает самостоятельно и выполняет ли оно требование в 80%.

Ключевым условием является то, что генерация должна работать в пределах территории одного оператора системы распределения. Для крупных производств с непрерывными циклами это особенно важно — даже краткосрочное отключение иногда приводит к остановке технологического процесса, повреждению оборудования или значительным финансовым потерям.

Импорт как альтернатива

Второе направление — импорт электроэнергии. Предприятия, которые будут покупать за рубежом не менее 80% необходимой им электроэнергии, также смогут рассчитывать на отсутствие ограничений. Правительство рассчитывает, что это увеличит объемы коммерческого импорта и поможет Украине проходить периоды дефицита — особенно зимой, когда потребление традиционно растет.

В то же время в Министерстве энергетики подчеркивают: по состоянию на 20 августа меры ограничения электроснабжения в Украине не применяются. Новое решение носит превентивный характер — власть готовится к сценарию, при котором из-за дефицита мощности или повреждения инфраструктуры может возникнуть необходимость снова вводить ограничения.

Что это дает бизнесу и экономике

Новые правила могут существенно изменить подход крупных предприятий к энергетической безопасности. После масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру многие компании уже начали вкладывать средства в генераторы, газопоршневые установки, когенерационные системы, солнечные станции и накопители. Теперь такая генерация получает дополнительное экономическое преимущество — возможность избежать принудительных ограничений.

Фактически правительство предлагает бизнесу новую модель: чем больше предприятие может обеспечить себя электроэнергией самостоятельно, тем меньше оно будет зависеть от возможных аварийных или плановых ограничений в общей системе. Для энергосистемы это означает снижение нагрузки — больше ресурса остается для населения и критической инфраструктуры.

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