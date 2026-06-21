Прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 червня в Києві демонструє переважання вологи з короткими інтервалами стабілізації.

Прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 червня в Києві охоплює період із чергуванням дощових фаз, коротких прояснень і помірно теплої температурної динаміки, сформованої атмосферними коливаннями початку літа, повідомляє Politeka.

На старті тижня 22 червня очікується нестійкий сценарій: ранок із проясненнями швидко зміниться хмарністю, далі фіксуються опади в денний і вечірній періоди. Повітря прогрівається до +26°C, ніч залишається відносно м’якою.

23 червня характеризується коротким вікном стабілізації. У денні години переважає світлий фон без опадів, хоча хмарність зберігається протягом доби. Температурний максимум сягає +26°C.

24 червня проходить під знаком ранкової ясності. Після обіду поступово накопичуються хмари, але суттєвих опадів не прогнозується. Значення термометрів тримаються біля +24°C.

25 червня відзначається зростанням нестійкості. У другій половині дня формується зона дрібного дощу, яка зберігається до вечора. Денний рівень температури — близько +26°C.

26 червня приносить більш щільну хмарність. Опади можливі вже з ранку й можуть тривати протягом доби. Повітря трохи прохолодніше — близько +23°C у денний період.

27 червня ситуація частково змінюється: перша половина доби виглядає стабільнішою, але після обіду знову повертається дощова активність. Максимум температури тримається біля +23°C.

28 червня завершує період подібним сценарієм — відносно світлий ранок змінюється хмарним днем і вечірніми опадами. Показники повітря залишаються на рівні +23°C.

Загалом прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 червня в Києві демонструє переважання вологи з короткими інтервалами стабілізації, коли атмосферні умови тимчасово переходять у більш спокійний режим.

Джерело: Синоптик

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