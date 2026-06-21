Прогноз погоды на неделю с 22 по 28 июня в Киеве демонстрирует преобладание влаги с небольшими интервалами стабилизации.

Прогноз погоды на неделю с 22 по 28 июня в Киеве охватывает период с чередованием дождевых фаз, коротких прояснений и умеренно теплой температурной динамики, сформированной атмосферными колебаниями начала лета, сообщает Politeka.

На старте недели 22 июня ожидается неустойчивый сценарий: утро с прояснениями быстро сменится облачностью, затем фиксируются осадки в дневные и вечерние периоды. Воздух прогревается до +26°C, ночь остается относительно мягкой.

23 июня характеризуется маленьким окном стабилизации. В дневные часы преобладает светлый фон без осадков, хотя облачность сохраняется в течение суток. Температурный максимум достигает +26°C.

24 июня проходит под знаком утренней ясности. После обеда постепенно скапливаются облака, но существенных осадков не прогнозируется. Значения термометров держатся около +24°C.

25 июня отмечается ростом неустойчивости. Во второй половине дня формируется зона мелкого дождя, хранящаяся до вечера. Дневной уровень температуры около +26°C.

26 июня приносит более плотную облачность. Осадки возможны уже с утра и могут продолжаться в течение суток. Воздух немного прохладнее – около +23°C в дневной период.

27 июня ситуация частично меняется: первая половина суток выглядит более стабильной, но после обеда снова возвращается дождевая активность. Максимум температуры удерживается около +23°C.

28 июня завершает период подобным сценарием – относительно светлое утро сменяется облачным днем ​​и вечерними осадками. Показатели воздуха остаются на уровне +23°C.

В целом, прогноз погоды на неделю с 22 по 28 июня в Киеве демонстрирует преобладание влаги с короткими интервалами стабилизации, когда атмосферные условия временно переходят в более спокойный режим.

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