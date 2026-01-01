Вийшов серйозний дефіцит продуктів у Київській області та на ринку інших регіонів через низку причин.

Дефіцит продуктів у Київській області та інших регіонах України може ще більше утворитися у 2026 році на популярний товар, який українці полюбляють, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили подробиці.

Традиційне для українців сало дедалі більше набуває статусу делікатесу. Його вартість за останній рік різко зросла: нині ціни коливаються від 200 до 700 гривень за кілограм залежно від якості та сорту. Середня ціна вже перевищує 250 гривень, тоді як ще рік тому кілограм сала коштував близько 164 гривень.

Експерти називають кілька ключових чинників такого подорожчання.

Першою і найвагомішою причиною стало суттєве скорочення поголів’я свиней унаслідок війни та поширення африканської чуми свиней. За останні роки Україна втратила приблизно 40 відсотків поголів’я, що призвело до відчутного дефіциту продукції як у Київській області, так і на ринках інших регіонів країни.

Другою причиною фахівці називають економічну невигідність утримання свиней для приватних господарств. Зростання витрат на корми, ветеринарні послуги та енергоресурси змушує багатьох дрібних виробників відмовлятися від свинарства або суттєво скорочувати обсяги виробництва.

Третім чинником є дефіцит саме сала, а не свинини загалом. Великі промислові комплекси зазвичай вирощують свиней до товарної ваги, не доводячи їх до стану, коли формується товстий жировий шар. У результаті пропозиція сала на ринку залишається обмеженою, що й підштовхує ціни до подальшого зростання.

Відключення електроенергії призводять до зростання собівартості виробництва в середньому приблизно на 10%. Більшість великих підприємств обладнані резервними джерелами живлення, однак наявні генератори здатні забезпечити лише 50–60% від необхідних потужностей.

Додаткові витрати на пальне для роботи генераторів включаються у кінцеву вартість продукції. Особливо важливим є безперебійне електропостачання для систем вентиляції у свинарниках, адже їх зупинка створює критичні умови утримання тварин через накопичення аміаку.

Водночас фахівці зазначають, що саме блекаути не є ключовим чинником зростання цін. Значно вагоміший вплив на подорожчання має поширення африканської чуми свиней та загальний дефіцит сала на ринку.

Джерело: Телеграф.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Києві: кому готові платити щонайменше 20 тисяч гривень щомісяця.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Києві: яких популярних товарів вже не вистачає.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області: чого очікувати жителям.