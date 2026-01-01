Получился серьезный дефицит продуктов в Киевской области и на рынке других регионов по ряду причин.

Дефицит продуктов в Киевской области и других регионах Украины может еще больше образоваться в 2026 году на популярный товар, который любят украинцы, сообщает Politeka.net.

Аналитики раскрыли подробности.

Традиционное для украинцев сало все больше приобретает статус деликатеса. Его стоимость за последний год резко выросла: сейчас цены колеблются от 200 до 700 гривен за килограмм в зависимости от качества и сорта. Средняя цена уже превышает 250 гривен, в то время как еще год назад килограмм сала стоил около 164 гривен.

Эксперты называют несколько ключевых факторов такого удорожания.

Первой и весомой причиной стало существенное сокращение поголовья свиней вследствие войны и распространение африканской чумы свиней. За последние годы Украина потеряла около 40 процентов поголовья, что привело к ощутимому дефициту продукции как в Киевской области, так и на рынках других регионов страны.

Второй причиной специалисты называют экономическую невыгодность содержания свиней для частных хозяйств. Рост расходов на корма, ветеринарные услуги и энергоресурсы вынуждает многих мелких производителей отказываться от свиноводства или существенно сокращать объемы производства.

Третьим фактором является дефицит именно сала, а не свинины в целом. Большие промышленные комплексы обычно выращивают свиней до товарного веса, не доводя их до состояния, когда формируется жирный толстый слой. В результате предложение сала на рынке остается ограниченным, что и подталкивает цены к дальнейшему росту.

Отключения электроэнергии приводят к росту себестоимости производства в среднем примерно на 10%. Большинство крупных предприятий оборудованы резервными источниками питания, однако имеющиеся генераторы способны обеспечить только 50–60% от требуемых мощностей.

Дополнительные затраты на топливо при работе генераторов включаются в конечную стоимость продукции. Особенно важно бесперебойное электроснабжение для систем вентиляции в свинарниках, ведь их остановка создает критические условия содержания животных из-за накопления аммиака.

В то же время, специалисты отмечают, что именно блекауты не являются ключевым фактором роста цен. Значительно более весомое влияние на подорожание оказывает распространение африканской чумы свиней и общий дефицит сала на рынке.

Источник: Телеграф.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Киеве: кому готовы платить не менее 20 тысяч гривен ежемесячно.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киеве: каких популярных товаров уже не хватает.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области: чего ждать жителям.