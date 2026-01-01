Подорожчання продуктів у Києві охопило як бакалію, так і свіжі овочі та молочні товари.

Подорожчання продуктів у Києві за останній місяць відчули покупці різних супермаркетів, повідомляє Politeka.

Інформацію про це укранцям надає портал Мінфін.

Середня вартість гречки зросла з 42,88 грн до 47,85 за кілограм. Найдешевше зерно пропонує Auchan — 39,90, найдорожче — Megamarket, де 1 кг коштує 61,70. Середні ціни у Metro та Novus коливаються близько 44,90.

Протягом грудня гречка подорожчала поступово. На початку місяця її вартість трималася на рівні 43–45 гривень, до кінця місяця досягнувши майже 48. Таке підвищення пов’язують із сезонними коливаннями та підвищеним попитом перед святами.

Ситуація з овочами виглядає більш драматично. Перець болгарський жовтий за місяць подорожчав із середніх 193,50 грн до 287,73 за кілограм. Найнижча ціна у мережі Auchan — 262,10, найвища в Megamarket — 332,10. За останні дні грудня вартість продукту стабілізувалася близько 287 гривень, що значно перевищує листопадові показники.

Не відстають і молочні товари. Сметана «Президент» 15% (350 г) подорожчала в середньому на 4,33 грн, до 56,79. Найнижча ціна зафіксована у Auchan — 54,70, найвища — у Novus, 58,99. Metro тримає проміжну планку близько 56,68.

Таким чином, подорожчання продуктів у Києві охопило як бакалію, так і свіжі овочі та молочні товари. Аналітики відзначають, що головні фактори росту цін — сезонне подорожчання, логістичні витрати та підвищений попит. Мешканцям радять порівнювати пропозиції різних магазинів та планувати покупки, щоб мінімізувати витрати.

Експерти радять стежити за змінами вартості товарів щотижня, щоб ефективно планувати бюджет і уникати зайвих витрат.

