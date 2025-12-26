Такий графік відключення світла в Київській області на 27 грудня допоможе уникнути незручностей.

Графік відключення світла в Київській області на 27 грудня буде введено для окремих жителів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає офіційний сайт Бородянської селищної ради.

Жителям Київської області слід очікувати тимчасові перебої в електропостачанні через профілактичні роботи ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі». Планові відключення заплановані на 27 грудня у межах Бородянської селищної територіальної громади.

У Бородянці електроенергія не буде доступна з 08:00 до 16:00. Відключення торкнеться таких вулиць: Ботанічна, Будівельників, Велика, Весела, Грушевського, Джерельна, Довженка, Європейська, Костенко Ліни, Коцюбинського, Машинобудівників, Незалежності, Паркова, Польова, Садова, Семашка, Лісна, Робітнича, а також провулки Коцюбинського, Будівельників і Грушевського.

У селі Новий Корогод планові роботи заплановані з 10:00 до 16:00. Перебої відчують мешканці на вулицях 23 Серпня, Весела, Дружби, Заводська, Металургів, Молодіжна, Нова, Паркова, Промбудівська, Садова, Студентська та Харківська.

Для уточнення інформації громадянам пропонують звертатися до кол-центру:

стаціонарні телефони: +38 (044) 459 07 40

мобільні: +38 (067) 495 70 40, +38 (099) 495 70 40, +38 (093) 495 70 40

для юридичних клієнтів: +38 (050) 495 70 40

електронна пошта: krem@dtek.com

Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до знеструмлень, перевірити заряд батарей та організувати освітлення. Такий графік відключення світла в Київській області на 27 грудня допоможе уникнути незручностей та планувати робочий день без перебоїв.

