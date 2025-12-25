Жителів Київської області закликають заздалегідь ознайомитися з графіками відключень на 26 грудня.

Графіки відключення світла в Київській області на 26 грудня діятимуть у кілької населених пунктах регіону через ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» здійснюватиме профілактичні роботи у межах Бopoдянської селищної територіальної громади. Через виконання робіт було складено графіки відключення світла в Київській області на 26 грудня.

У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у зазначених населених пунктах:

З 8 до 16 години в Бородянка вулиці:

Ботанічна, Будівельників, Велика, Весела, Грушевського, Джерельна, Довженка, Європейська, Київська, Костенко Ліни, Коцюбинського, Машинобудівників, Незалежності, Паркова, Польова, Садова, Семашка, Лісна, Робітнича, провулки Коцюбинського, Будівельників, Грушевського.

З 9 до 14 години в Шибене вулиця:

Лісова

З 12 до 17 години в Шибене вулиці:

Покровська, Шевченка

З 10 до 16 години в населеному пункті Новий Корогод вулиці:

23 Серпня, Весела, Дружби, Заводська, Металургів, Молодіжна, Нова, Паркова, Промбудівська, Садова, Студентська, Харківська.

Жителів Київської області закликають заздалегідь ознайомитися з графіками відключень на 26 грудня, підготуватися до можливих незручностей та вчасно зарядити необхідні електроприлади.

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Київські регіональні електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

