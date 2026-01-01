Подорожание продуктов в Киеве охватило как бакалею, так и свежие овощи и молочные товары.

Подорожание продуктов в Киеве за последний месяц почувствовали покупатели разных супермаркетов, сообщает Politeka.

Информацию об этом украинцам предоставляет портал Минфин .

Средняя стоимость гречихи выросла с 42,88 грн до 47,85 за килограмм. Самое дешевое зерно предлагает Auchan – 39,90, самое дорогое – Megamarket, где 1 кг стоит 61,70. Средние цены у Metro и Novus колеблются около 44,90.

В течение декабря гречиха подорожала постепенно. В начале месяца ее стоимость держалась на уровне 43-45 гривен, к концу месяца достигнув почти 48. Такое повышение связывают с сезонными колебаниями и повышенным спросом перед праздниками.

Ситуация с овощами смотрится более драматично. Перец болгарский желтый в месяц подорожал со средних 193,50 грн до 287,73 за килограмм. Самая низкая цена в сети Auchan – 262,10, самая высокая в Megamarket – 332,10. За последние дни декабря стоимость продукта стабилизировалась около 287 гривен, что значительно превышает ноябрьские показатели.

Не отстают и молочные продукты. Сметана "Президент" 15% (350 г) подорожала в среднем на 4,33 грн, до 56,79. Самая низкая цена зафиксирована у Auchan – 54,70, самая высокая – у Novus, 58,99. Metro держит промежуточную планку около 56,68.

Таким образом, подорожание продуктов в Киеве охватило как бакалея, так и свежие овощи и молочные товары. Аналитики отмечают, что главные факторы роста цен – сезонное подорожание, логистические расходы и повышенный спрос. Жителям советуют сравнивать предложения разных магазинов и планировать покупки, чтобы минимизировать затраты.

Эксперты советуют следить за изменениями стоимости товаров еженедельно, чтобы эффективно планировать бюджет и избегать лишних расходов.

