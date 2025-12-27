Робота для пенсіонерів у Київській області залишається затребуваною на ринку праці, адже підприємства різних сфер відкривають вакансії для людей із досвідом.

Робота для пенсіонерів у Київській області представлена одразу в кількох напрямах, де роботодавці готові пропонувати офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та чіткі умови, повідомляє Politeka.

Серед актуальних пропозицій на платформі work.ua є вакансії у виробничих цехах, на підприємствах пакувальної галузі та у сфері будівництва доріг.

Такі посади часто не потребують складної адаптації та дають змогу людям старшого віку почуватися впевнено. Однією з вакансій, що наразі доступні, є робота для пенсіонерів у Київській області прибиральником або машиністом прибиральних машин у м’ясному цеху компанії Фора.

Підприємство працює з 2002 року та наголошує на стабільності й розвитку команди. Для працевлаштування необхідно мати флюорографію.

Працівнику пропонують заробітну плату у розмірі 19 400 – 23 300, офіційне оформлення та допомогу з житлом. У коло обов’язків входить контроль чистоти виробничого цеху.

Ще одна робота для пенсіонерів у Київській області пов’язана з пакувальним виробництвом. Компанія Паперовий Змій-ОПТ, ТОВ запрошує поклейщика або поклейщицю паперових пакетів.

Роботодавець зазначає, що команда розширюється та готова приймати кандидатів із середньою або професійно технічною освітою та досвідом від шести місяців.

Заробітна плата стартує від 20 000 грн і може сягати 30 000, залежно від швидкості та якості виконання завдань. Працівникам обіцяють своєчасні виплати, чисте та комфортне місце, а також підтримку колективу під час адаптації.

Окрім цього, є посада у сфері дорожнього господарства. Асфальтобетонникам пропонують заробітну плату у межах 25 000 – 27 000. Вимоги включають знання основних видів асфальтобетонного покриття, матеріалів та прийомів їх обробки.

