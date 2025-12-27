Работа для пенсионеров в Киевской области остается востребованной на рынке труда, ведь предприятия разных сфер открывают вакансии для людей с опытом.

Работа для пенсионеров в Киевской области представлена ​​сразу по нескольким направлениям, где работодатели готовы предлагать официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и четкие условия, сообщает Politeka.

Среди актуальных предложений на платформе work.ua есть вакансии в производственных цехах, предприятиях упаковочной отрасли и в сфере строительства дорог.

Такие должности часто не нуждаются в сложной адаптации и позволяют людям старшего возраста чувствовать себя уверенно. Одной из доступных вакансий является работа для пенсионеров в Киевской области уборщиком или машинистом уборочных машин в мясном цехе компании Фора.

Предприятие работает с 2002 года и отмечает стабильность и развитие команды. Для трудоустройства нужно иметь флюорографию.

Работнику предлагают заработную плату в размере 19 400 – 23 300, официальное оформление и пособие с жильем. В круг обязанностей входит контроль чистоты производственного цеха.

Еще одна работа для пенсионеров в Киевской области связана с упаковочным производством. Компания Бумажный Змей-ОПТ, ООО приглашает поклейщика или поклейщицу бумажных пакетов.

Работодатель отмечает, что команда расширяется и готова принимать кандидатов со средним или профессионально-техническим образованием и опытом от шести месяцев.

Заработная плата стартует от 20 000 грн и может достигать 30 000 в зависимости от скорости и качества выполнения задач. Работникам обещают своевременные выплаты, чистое и комфортное место, а также поддержку коллектива при адаптации.

Кроме того, есть должность в сфере дорожного хозяйства. Асфальтобетонщикам предлагают заработную плату в пределах 25 000 – 27 000. Требования включают в себя знание основных видов асфальтобетонного покрытия, материалов и приемов их обработки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Киеве: кому готовы платить не менее 20 тысяч гривен ежемесячно.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киеве: каких популярных товаров уже не хватает.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области: чего ждать жителям.