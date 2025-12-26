Новий графік руху поїздів в Києві вводяться компанією-перевізником «Укрзалізницею» на кілька експресів, що курсують в столиці, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниці» в Телеграм.
Kyiv City Express запускає тестові шатлові рейси між станціями Дарниця та Видубичі з метою скорочення інтервалів руху у пікові години до 15 хвилин.
Експеримент триватиме у ранкові та вечірні години по 26 грудня, а також з 29 по 31 грудня. У цей період курсуватимуть додаткові поїзди-шатли, які працюватимуть разом з основними рейсами Київської кільцевої електрички. Запуск шатлів має забезпечити більш зручне та швидке сполучення між лівим і правим берегами столиці в години найбільшого пасажиропотоку. Такі рейси також розглядаються як ефективне рішення у періоди підвищеного попиту, коли кількість пасажирів зростає в кілька разів.
Новий графік руху поїздів в Києві виглядає наступним чином:
Дарниця — Видубичі:
- 6:31–6:41
- 7:31–7:41
- 8:31–8:41
- 9:31–9:41
- 16:16–16:26
- 17:31–17:41
- 18:31–18:41
Видубичі — Дарниця:
- 7:02–7:12
- 8:02–8:12
- 9:02–9:12
- 15:52–16:02
- 17:02–17:12
- 18:05–18:15
- 19:02–19:12
Для зручності пасажирів у загальному розкладі на офіційному сайті Kyiv City Express ці рейси позначені літерою «Д», що означає додаткові поїзди. На станції Видубичі посадка та висадка пасажирів шатлів здійснюватиметься з третьої колії.
Також «Укрзалізниця» нагадала, що квитки на приміські поїзди та City Express доступні для придбання через мобільний застосунок «Укрзалізниці», де їх можна купувати заздалегідь і зберігати в електронному вигляді.
