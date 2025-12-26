Новий графік руху поїздів в Києві передбачає курсування додаткових поїздів-шатлів, які працюватимуть разом з основними рейсами Київської кільцевої електрички.

Новий графік руху поїздів в Києві вводяться компанією-перевізником «Укрзалізницею» на кілька експресів, що курсують в столиці, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниці» в Телеграм.

Kyiv City Express запускає тестові шатлові рейси між станціями Дарниця та Видубичі з метою скорочення інтервалів руху у пікові години до 15 хвилин.

Експеримент триватиме у ранкові та вечірні години по 26 грудня, а також з 29 по 31 грудня. У цей період курсуватимуть додаткові поїзди-шатли, які працюватимуть разом з основними рейсами Київської кільцевої електрички. Запуск шатлів має забезпечити більш зручне та швидке сполучення між лівим і правим берегами столиці в години найбільшого пасажиропотоку. Такі рейси також розглядаються як ефективне рішення у періоди підвищеного попиту, коли кількість пасажирів зростає в кілька разів.

Новий графік руху поїздів в Києві виглядає наступним чином:

Дарниця — Видубичі:

6:31–6:41

7:31–7:41

8:31–8:41

9:31–9:41

16:16–16:26

17:31–17:41

18:31–18:41

Видубичі — Дарниця:

7:02–7:12

8:02–8:12

9:02–9:12

15:52–16:02

17:02–17:12

18:05–18:15

19:02–19:12

Для зручності пасажирів у загальному розкладі на офіційному сайті Kyiv City Express ці рейси позначені літерою «Д», що означає додаткові поїзди. На станції Видубичі посадка та висадка пасажирів шатлів здійснюватиметься з третьої колії.

Також «Укрзалізниця» нагадала, що квитки на приміські поїзди та City Express доступні для придбання через мобільний застосунок «Укрзалізниці», де їх можна купувати заздалегідь і зберігати в електронному вигляді.

