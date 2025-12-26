Дефіцит товарів у Києві створює умови для подальшого підвищення вартості сала на українському ринку.

Дефіцит продуктів у Києві та інших регіонах України спостерігається на популярний товар в магазинах та на місцевих ринках, повідомляє Politeka.net.

Нестача вітчизняного товару призвела до стрімкого зростання вартості.

Середня вартість кілограма сала вже перевищує 200 гривень, тоді як преміальні сорти коштують значно дорожче. За офіційними даними, порівняно з вереснем, у жовтні середня ціна кілограма сала зросла на 6,6% і становить 206,81 грн/кг, тоді як у вересні вона складала 194,04 грн/кг.

У річному вимірі зростання ще більш відчутне – на 26,2% більше, ніж у жовтні 2024 року, коли продукт коштував 163,89 грн/кг. Втім, реальні ціни на ринку перевищують ці офіційні показники.

У грудні вартість сала продовжує підвищуватися. Найдешевші сорти пропонуються за 150–200 гривень/кг, тоді як преміальні варіанти можуть коштувати 600–700 гривень/кг. Наприклад, популярне "генеральське" з м’ясними прошарками продається за понад 600 гривень, а окремі преміальні сорти у супермаркетах перевищують 700.

Експерти називають кілька ключових причин різкого зростання цін. Головною з них є дефіцит продукту на ринку Києва, спричинений суттєвим скороченням поголів’я свиней в Україні. Воєнні дії та нестабільні умови утримання тварин призвели до обмеження виробничих можливостей галузі.

Додатково на обсяги виробництва вплинули спалахи африканської чуми свиней у різних регіонах країни, що призвело до подальшого зменшення пропозиції.

Вагомим чинником також залишається зростання витрат на утримання тварин. Підвищення цін на енергоносії, корми та зберігання продукції збільшує собівартість виробництва, що безпосередньо відбивається на роздрібних цінах.

Сукупність цих факторів формує передумови для подальшого подорожчання сала на внутрішньому ринку. За оцінками експертів, тенденція зростання цін може зберігатися найближчим часом, зокрема через стабільно високий попит серед споживачів.

Джерело: AgroReview.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Києві: кому готові платити щонайменше 20 тисяч гривень щомісяця.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Києві: яких популярних товарів вже не вистачає.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області: чого очікувати жителям.