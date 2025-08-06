Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что действовавшая с августа 2023 года программа помощи украинцам в прифронтовых областях прекращает свое существование, сообщила Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Многих пенсионеров сейчас волнует один вопрос: будут ли в августе какие-либо доплаты к пенсии? Речь идет конкретно о пенсии, а не о надбавках. Станет ли пенсия больше? Министерство соцполитики уже дало ответ, и, к сожалению, оно неутешительное», – отмечает Екатерина Котенкова.

Как рассказывает журналистка, программа от ООН действовала с августа 2023, эту помощь получали пенсионеры, люди с инвалидностью, украинцы без пенсий, но с доходом до 3250 гривен. Обязательным условием получения помощи, напоминает она, было проживание в прифронтовых или опасных регионах, то есть это была помощь именно для тех, кто действительно в беде, и без нее выжить многим было очень сложно.

Однако, сообщает журналистка, в июле украинцы получили последние выплаты по этой программе ООН, она закрывается из-за нехватки ресурсов. В Минсоцполитике, рассказывает она, объяснили, что это решение не зависело от Украины, это была гуманитарная программа, которая финансировалась из-за границы.

«Что дальше? Могут вернуть выплаты. Министерство соцполитики не исключает, конечно, возобновление программы, но только в том случае, если будет новое финансирование. Обычная пенсия остается, но никаких новых выплат по программе ООН пока не будет», – заключает Екатерина Котенкова.

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