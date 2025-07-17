Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что по новым правилам индексации, которые скоро начнут работать в Украине, все пенсионеры будут в равных условиях, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Совсем скоро в Украине заработают новые правила индексации, то есть перерасчет размера пенсий. И главное – все пенсионеры будут в равных условиях независимо от того, кем они работали. Это очень и очень большое изменение. Но что она означает на самом деле и для обычных пенсионеров, и для избранных, получающих так называемые спецпенсии? Минсоцполитики готовит отмену особых условий для специальных пенсий», - отмечает Екатерина Котенкова.

То есть, констатирует журналистка, больше не будет каких-то особых подходов для отдельных категорий, все пенсии будут индексироваться по единому правилу, то есть в соответствии с уровнем инфляции, а не зарплатами нынешних работников.

«Нельзя сравнить зарплаты и условия работы 20 лет назад и сейчас. К примеру, военные раньше маршировали по плацу, а сейчас сидят в окопах. ГСЧС тогда и ГСЧС теперь – это совсем другая нагрузка, другие риски». То есть суть такова: мир изменился, работа стала сложнее, а некоторые пенсионеры продолжают получать завышенные выплаты, потому что их пенсии подтягивают к нынешним зарплатам», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Для обычных пенсионеров, объясняет журналистка, это хорошая новость, больше денег будет оставаться на индексацию, уменьшается разрыв между минимальными и максимальными пенсиями и не будет так, что судья будет получать в 15 раз больше, чем обычная медсестра. А для тех, кто получает спецпенсии, продолжает она изменения хуже, потому что их пенсии больше не будут автоматически расти с ростом зарплаты, индексация только за инфляцию, и их пенсии будут приближаться к реальному среднему уровню.

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