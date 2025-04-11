Если вы ищете работу для пенсионеров в Киеве , то существует множество интересных вакансий, которые могут подойти вам, сообщает Politeka.

Одно из наиболее актуальных предложений – вакансия коменданта в хостеле на Деснянском районе . Предусматривается проживание на месте и зарплату от 18000 до 24000 гривен в месяц. Для этой позиции опыт не обязателен, но желательно иметь организаторские навыки, ответственность и коммуникабельность. В обязанности входит прием гостей, организация их пребывания, контроль за уборкой и ведение отчетности. Этот вариант идеально подходит для переселенцев, пенсионеров и ищущих возможность сэкономить на проживании.

Другая должность, которая может заинтересовать — продавец в магазине «Здоровая Вода» на Троещине. График переменный с оплатой ежедневно. Начальная зарплата составляет 7 500 – 10 000 гривен, а после достижения плановых показателей она может быть увеличена до 500-1000 грн в смену. Обязанности продавца включают в себя обслуживание клиентов и продажу воды, обязанности физически несложные, и она подходит даже для людей постарше.

Кроме того, для людей пенсионного возраста есть возможность работать копирайтером . Заработок варьируется от 100 до 10 000 гривен в зависимости от объема выполненных задач. Этот тип позволяет работать удаленно, что особенно удобно для людей с гибким графиком.

Работа для пенсионеров в Киеве становится все доступнее, и эти вакансии могут стать хорошей возможностью для ищущих дополнительный доход или новые профессиональные возможности.

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