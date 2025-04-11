Помітне подорожчання овочів у Києві відбулося у квітні 2025 року, повідомляє Politeka.

Середня ціна на картоплю рожеву на сьогодні складає 37,64 грн за кілограм. Вартість в магазинах варіюється від 36,90 у Auchan до 38,38 у Metro. Протягом останнього місяця картопля подорожчала на 0,74 гривні. Картопля є важливим елементом споживчого кошика, тому подорожчання цього продукту впливає на бюджет споживачів.

Цибуля ріпчаста також стала дорожчою. Середній на сьогодні становить 17,50 грн за кілограм. Він коливається від 14,89 у Novus до 20,10 у Megamarket. Порівняно з березнем ціни на цибулю зросли на 1,45 гривні. Він є основним у багатьох стравах, і його подорожчання стає відчутним для покупців.

Щодо помідорів рожевих, то їх розцінки наразі складають 189,70 грн за кілограм. В магазинах вона варіюється від 129,90 в Auchan до 249,50 в Metro. За місяць вартість на помідори зросла на 0,40. Особливо значне подорожчання спостерігається у мережі Metro, де цінник помідорів зріс до 249,50.

Серед інших продуктів також зафіксоване зростання, зокрема на моркву та огірки. Морква в середньому коштує 41,40 грн за кілограм, що на 0,90 більше порівняно з минулим місяцем. Огірки гладкі подорожчали на 27,67, досягнувши 137,47.

Отже, подорожчання овочів у Києві триває, і споживачі стикаються з підвищенням розцінок на основні продукти харчування.

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