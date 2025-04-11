Подорожание овощей в Киеве оказало большое влияние на местных жителей, которые вынуждены искать более дешевые варианты.

Заметное подорожание овощей в Киеве произошло в апреле 2025 года, сообщает Politeka.

Средняя цена на картофель розовый на сегодняшний день составляет 37,64 грн за килограмм. Стоимость в магазинах варьируется от 36,90 у Auchan до 38,38 у Metro. В последний месяц картофель подорожал на 0,74 гривны. Картофель является важным элементом потребительской корзины, поэтому удорожание этого продукта влияет на бюджет потребителей.

Лук репчатый также стал дороже. Средний ценник на сегодняшний день составляет 17,50 грн за килограмм. Он колеблется от 14,89 у Novus до 20,10 у Megamarket. По сравнению с мартом, цены на лук выросли на 1,45 гривны. Он является основным во многих блюдах, и его удорожание становится ощутимым для покупателей.

Что касается розовых помидоров, то их расценки сейчас составляют 189,70 грн за килограмм. В магазинах она варьируется от 129,90 у Auchan до 249,50 в Metro. За месяц цена на помидоры выросла на 0,40. Особенно значительное удорожание наблюдается в сети Metro, где ценник помидоров вырос до 249,50.

Среди других продуктов также зафиксирован рост, в частности морковь и огурцы. Морковь в среднем стоит 41,40 грн за килограмм, что на 0,90 больше по сравнению с прошлым месяцем. Огурцы гладкие подорожали на 27,67, достигнув 137,47.

Следовательно, подорожание овощей в Киеве продолжается и потребители сталкиваются с повышением расценок на основные продукты питания.

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