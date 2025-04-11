Бесплатное жилье для переселенцев в Киеве можно получить через государственные программы и онлайн-сервисы, которые помогают найти временное убежище в столице.

Бесплатное жилье для переселенцев в Киеве стало важной опорой для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, передает Politeka.

Одним из основных путей является обращение в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), где ВПЛ могут зарегистрировать свое место жительства и подать заявку на размещение. Особое внимание уделяется уязвимым категориям населения: пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям, женщинам с детьми и беременным. Таким заявителям обычно предоставляют места в общежитиях, коммунальных учреждениях или социальных центрах.

Кроме того, эффективным инструментом остается платформа «Убежище», содержащая актуальные объявления о свободном помещении от волонтеров и владельцев. Пользователи могут выбрать варианты по региону, составу семьи и другим параметрам. Для быстрой консультации круглосуточно действует горячая линия 0(800) 332-238, где можно получить помощь с оформлением.

Итак, бесплатное жилье для переселенцев в Киеве — это реальная возможность получить кров над благодаря поддержке государства и неравнодушных граждан.

Важно помнить, что количество мест ограничено, поэтому советуем не тянуть с подачей заявки. Актуальную информацию о квартирах следует регулярно проверять, ведь предложения постоянно обновляются.

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