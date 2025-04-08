Пенсия в Киеве этого мужчины поступила в неположенном размере за период с декабря 2019 по апрель 2024-го.

Пенсионер уверен, что ему начислялась пенсия в Киеве с нарушениями, он требует взыскания с ПФУ компенсации в связи с нарушением срока выплаты, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в решении Шевченковского районного суда.

Мужчина обратился в суд после того, как ПФУ отказался выполнить перерасчет. Киевский окружной административный суд в своем решении от 20 июля 2023 признал действия фонда неправомерными, обязав проведение перерасчета на основании справки о размере денежного довольствия по состоянию на ноябрь 2019.

После этого мужчина обратился с заявлением об исполнении решения суда, на что в ответе от 17 мая 2024 года ему сообщили, что перерасчет был произведен и выплачены начисленные средства в сумме 289 403 гривны. Однако пенсия в Киеве этого мужчины поступила в неположенном размере за период с декабря 2019 по апрель 2024-го.

В соответствии с Законом Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты» мужчина имеет право на выплаты. Поскольку спор не удалось решить в досудебном порядке, он обратился с иском на взыскание в размере 78 903 гривен и чтобы ему начислилась выплата в надлежащем размере.

Иск удовлетворили и постановили взыскать с ПФУ компенсацию за потерю части доходов за период с декабря 2019 по апрель 2024 года в пользу истца. Он отметил, что длительная задержка начисления денег произошла по вине ПФУ, поэтому киевлянин имеет право на компенсацию за несвоевременную выплату причитающихся ему сумм.

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