Бесплатное жилье для переселенцев в Киеве доступно на разных платформах.

Бесплатное жилье для переселенцев в Киеве предоставляется через государственные программы, а также через онлайн-сервисы, сообщает Politeka.

Одним из способов получить крышу над головой является временное проживание в общежитиях, предоставляемых местными органами власти. Для этого необходимо зарегистрироваться в Центре предоставления административных услуг по месту фактического пребывания. Зарегистрированные лица могут подать заявку, в частности, если их дом был поврежден или разрушен в результате боевых действий.

Лицам, имеющим первоочередное право на дом, включая многодетные семьи, семьи с детьми, беременных женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров, предоставляются места для временного проживания в одном из государственных учреждений. Следует обратиться в Центр предоставления административных услуг или через другие инстанции, координирующие программу предоставления временного дома.

Также существует онлайн-сервис "Прихисток", где можно просматривать актуальные объявления от владельцев. ВПЛ имеют возможность находить шелтер, отвечающий их потребностям, благодаря удобному поиску.

Для получения дополнительной информации или помощи можно обратиться к горячей линии по номеру: 0(800)332238. Операторы работают круглосуточно и оказывают необходимую поддержку в любое время.

Таким образом, внутренне перемещенные лица могут получить бесплатное жилье в Киеве благодаря государственным инициативам и онлайн-платформам. Эти программы значительно упрощают адаптацию переселенцев в столице.

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