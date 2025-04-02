Горожан предупреждают, что вскоре может произойти повышение тарифов на коммуналку в Киеве.

В НКРЭКУ сообщили, что повышение тарифов на коммуналку в Киеве пока не произошло, но ситуация вскоре изменится, сообщает Политека.

Цена на воду, тепло, газ и электроэнергию остается без изменений, что подтвердили в Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги.

Согласно решениям НКРЭКУ, кубометр холодной воды обойдется в 16,164 грн, а услуга водоотвода — 14,220 грн. Итого это составляет 30,384 гривен/м³. Дополнительно начисляется абонплата, зависящая от наличия узла учета воды.

Стоимость горячей воды остается неизменной и составляет 97,89. Льготные условия будут действовать не менее до завершения военного положения и еще через шесть месяцев после него. Повышение тарифов на коммуналку в Киеве также не коснулось электроэнергии. Ее стоимость в столице и по всей Украине составит 4,32 гривны за кВтч.

Для домохозяйств, использующих электроотопление, сохранена льготная ставка 2,64 при потреблении до 2000 кВт в месяц. Однако эксперты подчеркивают, что такая ситуация может продлиться недолго. Уже с июня возможен рост стоимости электроэнергии до 6,64, а в перспективе нескольких лет – до 9.

Цена на газ для горожан зависит от выбранного поставщика, а условия варьируются от 7,96 до 19,99 за кубометр. В то же время, стоимость централизованного отопления останется на уровне 39,38 за квадратный метр жилья.

Напомним, что с 1 марта в столице выросла цена услуги по управлению многоквартирными домами. К примеру, в некоторых районах города она поднялась до 12,66 за квадратный метр.

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