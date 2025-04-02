Мобилизация в Украине предполагает, что военнообязанные, которые по состоянию здоровья признаны годными к несению службы в тыловых частях, будут служить в определенных частях.

Мобилизация в Украине предполагает, что в подразделениях поддержки и обеспечения доступно очень много военных специальностей, сообщает Politeka.net.

Об этом в эфире телеканала TV5 рассказал заместитель начальника Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Якунин.

Военнообязанные, которые по состоянию здоровья признаны годными к несению службы в тыловых частях, территориальных центрах и высших учебных заведениях, а также граждане старше 50 лет, после прохождения военно-врачебной комиссии могут быть направлены в подразделения тылового обеспечения, поддержки и логистики.

По словам Якунина, войско нуждается в специалистах разных гражданских профессий, которые могут выполнять небоевые задачи. В частности, есть большая потребность в специалистах таких направлений, как:

водители ;

операторы разного оборудования ;

; крановщики ;

; специалисты инженерных специальностей.

"Можно назвать еще много профессий, которые необходимы армии. Некоторые из них пересекаются с гражданскими специальностями, однако также востребованы в военных подразделениях", - отметил Якунин.

Такие группы выполняют важные задачи по устройству фортификационных сооружений, логистическому обеспечению боевых частей и другим направлениям поддержки армии .

Отдельно он подчеркнул, что мобилизация в Украине определяет, что военнообязанные в возрасте от 25 до 49 лет, пригодные к военной службе по состоянию здоровья, проходят подготовку в учебных центрах ВСУ.

После завершения базовой подготовки они направляются в боевые подразделения, где проходят адаптацию. В дальнейшем возможно прохождение дополнительной профессиональной подготовки как на базе воинских частей, так и в специализированных учебных центрах.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, юрист объяснил, сколько у ТЦК есть время на админвзыскание.

Також Politeka писала, о чем нужно сообщить ТЦК в марте 2025 года.

Как сообщала Politeka, стало известно о причинах, по которым могут отменить решение ВЛК.