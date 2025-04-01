В марте 2025 года произошло подорожание молочных продуктов в Киеве , в том числе молока, сливок, сметаны и масла, сообщает Politeka.

Средний ценник на молоко Яготинское 2,6% (900 мл) вырос до 57,25 грн, что на 2,93 дороже, чем месяцем ранее. Расценки на молоко варьируются в разных магазинах: в Auchan молоко стоит 52,90 гривен, в Megamarket – 64,50, а в Metro – 52,90.

Также повышение стоимости наблюдается на сливки Простонаше 10% (200 мл), стоимость которых выросла на 0,30 грн за месяц, достигнув 34,72. Сливки Простонаше 10% можно найти за 33,18 в Metro и 37,30 в Megamarket.

Расценки на сметану Президент 15% (350 г) снизились на 5,50 гривен по сравнению с февралем и составляют 48,49, что выгоднее по сравнению с 53,99 в феврале.

На твердый сыр Комо традиционный 50% (1 кг) цены также поднялись на 38,97 грн, со средней ценой 555,17. Самый дешевый сыр можно найти в Megamarket – 537,50.

Масло Крестьянское 72,5% (200 г) в конце месяца стоит в среднем 113,99 гривен, что на 5,05 больше чем в середине марта.

В целом подорожание молочных продуктов в Киеве отражает общую тенденцию роста цен на основные продовольственные товары, что продолжает влиять на бюджет потребителей.

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