В законе, который регулирует, как проходит мобилизация в Украине , нет прямой нормы, позволяющей блокировать счета, сообщает Политека.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил адвокат Олег Мицик, рассказав, при каких условиях это происходит и как можно избежать таких санкций.

Юрист отметил, что если военнообязанный проигнорировал повестку или постановление ТЦК, процедура может быть реализована через механизм исполнительного производства. Для этого постановление может быть направлено на почтовое отделение по месту регистрации лица, и если оно не было получено или лицо отказывается признавать факт вручения, процедура считается исполненной.

Олег Мицик пояснил, что мобилизация в Украине предполагает, что в таких случаях обжаловать блокирование счетов в судебном порядке фактически невозможно, поскольку процедура юридически корректна, и закон не нарушен.

Согласно законодательству, за нарушение правил военного учета предусмотрены штрафы: минимальный составляет 17 тысяч гривен, а максимальный – 25 тысяч гривен. В то же время, в случае исполнительного производства он может быть увеличен до двойного размера.

Адвокат также напомнил о нововведениях, предлагающих упрощенную процедуру уплаты штрафных санкций. Согласно принятому закону (который ожидает подпись президента), граждане могут признать нарушения и оплатить 17 тысяч гривен или половину от 25 тысяч, чтобы избежать более серьезных неприятностей. Такая возможность действует как до, так и после открытия производства.

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