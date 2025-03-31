Военнослужащие, имеющие совершеннолетних детей с инвалидностью, могут уволиться с ВСУ по уходу за ними во время, когда мобилизация в Украине продолжается.

Мобилизация в Украине предполагает, что для этого необходимо соблюдать определенные требования, сообщает Политика.

Как пояснил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA", согласно законодательству, военнослужащие могут покинуть службу по ряду уважительных причин, среди которых есть уход за близкими людьми с инвалидностью. Это касается даже совершеннолетних, уже достигших 18 лет.

Однако, для того чтобы получить такое увольнение, необходимо выполнить два важных условия. Первая — ребенок, за которым нужно ухаживать, должен иметь по меньшей мере вторую группу. Третья – не является основанием, подчеркивают эксперты.

Второе условие – гражданин должен быть единственным близким родственником, который может оказывать такую ​​помощь. Если, например, есть мать, которая способна на это, мужчина не имеет права на увольнение по этому основанию.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что в то время, когда мобилизация в Украине продолжается, эти требования являются законными основаниями для прекращения работы в армии, подчеркнул юрист Юрий Айвазян.



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