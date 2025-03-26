Дізнайтеся, хто має 100% бронь і не підлягає призову під час мобілізації в Україні.

Мобілізація в Україні триває, і питання бронювання працівників стає дедалі актуальнішим, повідомляє Politeka.

За постановою Кабінету Міністрів №36 відстрочку можна отримати лише 50% військовообов'язаних працівників, однак є окремі категорії, які мають 100% бронь. Це стосується стратегічно важливих осіб, без яких функціонування країни буде ускладнене. До таких категорій відносяться медичні працівники, прокурори антикорупційної прокуратури, а також фахівці підприємств, які виготовляють зброю, дрони та військову техніку.

Крім того, під бронь під час мобілізації в Україні підпадають співробітники енергетичної, ядерної, вугільної та нафтогазової галузей, працівники оборонно-промислового комплексу (ОПК), які мають контракти зі Збройними силами України, а також будівельники, які займаються зведенням фортифікаційних споруд. Рятувальники, пожежники, сапери ДСНС і поліцейські також можуть бути звільнені від призову на військову службу.

Оформити бронь для співробітників можна через застосунок «Дія». Керівники підприємств повинні подати заявку зі списком співробітників, і протягом 72 годин отримають відповідь по кожному кандидату. До 31 березня критичні підприємства повинні підтвердити свій статус і повторно забронювати осіб, якщо це не було зроблено раніше.

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