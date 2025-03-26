Узнайте, у кого 100% бронь и не подлежит призыву во время мобилизации в Украине.

Мобилизация в Украине продолжается, и вопрос бронирования работников становится все более актуальным, сообщает Politeka.

По постановлению Кабинета Министров №36 отсрочку можно получить только 50% военнообязанных работников, однако есть отдельные категории, имеющие 100% бронь. Это касается стратегически важных лиц, без которых функционирование страны будет затруднено. К таким категориям относятся медицинские работники, прокуроры антикоррупционной прокуратуры, а также специалисты предприятий, производящих оружие, дроны и военную технику.

Кроме того, под бронь во время мобилизации в Украине подпадают сотрудники энергетической, ядерной, угольной и нефтегазовой отраслей, работники оборонно-промышленного комплекса (ОПК), имеющие контракты с Вооруженными силами Украины, а также строители, которые занимаются возведением фортификационных сооружений. Спасатели, пожарные, саперы ГСЧС и полицейские также могут быть освобождены от призыва на военную службу.

Оформить бронь для сотрудников можно через приложение "Дія". Руководители предприятий должны подать заявку со списком сотрудников и в течение 72 часов получат ответ по каждому кандидату. До 31 марта критические предприятия должны подтвердить свой статус и повторно забронировать лиц, если это не было сделано раньше.

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