Мобілізація в Україні передбачає, що військовозобов'язаним, які порушують правила обліку, можуть заблокувати банківські рахунки.

У законі, який регулює, як проходить мобілізація в Україні, немає прямої норми, яка б дозволяла блокувати рахунки, повідомляє Політека.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив адвокат Олег Мицик, розповівши, за яких умов це відбувається та як можна уникнути таких санкцій.

Юрист зазначив, що якщо військовозобов'язаний проігнорував повістку або постанову ТЦК, процедура може бути реалізована через механізм виконавчого провадження. Для цього постанова може бути надіслана на поштове відділення за місцем реєстрації особи, і якщо вона не була отримана або особа відмовляється визнавати факт вручення, процедура вважається виконаною.

Олег Мицик пояснив, що мобілізація в Україні передбачає, що в таких випадках оскаржити блокування рахунків в судовому порядку фактично неможливо, оскільки процедура є юридично коректною, і закон не порушено.

Згідно з законодавством, за порушення правил військового обліку передбачені штрафи: мінімальний становить 17 тисяч гривень, а максимальний — 25 тисяч гривень. Водночас, у випадку виконавчого провадження, він може бути збільшений до подвійного розміру.

Адвокат також нагадав про нововведення, яке пропонує спрощену процедуру сплати штрафних санкцій. Згідно з ухваленим законом (який наразі чекає на підпис президента), громадяни можуть визнати порушення та сплатити 17 тисяч гривень або половину від 25 тисяч, щоб уникнути більш серйозних неприємностей. Така можливість діє як до, так і після відкриття провадження.

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