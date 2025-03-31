Військовослужбовці, які мають повнолітніх дітей з інвалідністю, можуть звільнитися із ЗСУ для догляду за ними в час, коли мобілізація в Україні триває.

Мобілізація в Україні передбачає, що для цього необхідно дотримуватися певних вимог, повідомляє Політека.

Як пояснив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA", згідно із законодавством, військовослужбовці можуть покинути службу за низкою поважних причин, серед яких є догляд за близькими людьми з інвалідністю. Це стосується навіть повнолітніх, що вже досягли 18 років.

Однак, для того щоб отримати таке звільнення, необхідно виконати два важливі умови. Перша — дитина, за якою потрібно доглядати, повинна мати щонайменше другу групу. Третя - не є підставою, наголошують експерти.

Друга умова — громадянин має бути єдиним близьким родичем, який може надавати таку допомогу. Якщо, наприклад, є мати, яка здатна на це, чоловік не має права на звільнення за цією підставою.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що в час, коли мобілізація в Україні триває, ці вимоги є законними підставами для припинення роботи в армії, наголосив юрист Юрій Айвазян.



Раніше ми також писали про те, хто має право на 100% бронювання і не підлягає призову. Це стосується стратегічно важливих осіб, без яких функціонування країни буде ускладнене. Детальніше - читайте у статті за посиланням.

Останні новини України:

Також Politeka писала, Мобілізація в Україні: про що потрібно повідомити ТЦК у березні 2025 року.

Як повідомляла Politeka, Мобілізація в Україні: стало відомо про причини, через які можуть скасувати рішення ВЛК.