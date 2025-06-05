Прогноз погоды на лето 2025 года свидетельствует о том, что нас ждет сезон контрастов.

Прогноз погоды на лето 2025 предупреждает, что украинцам следует готовиться к серьезной жаре и опасным явлениям, сообщает Politeka.

Это озвучили ведущие синоптики и климатологи.

В частности, синоптик Игорь Кибальчич заявил, что с вероятностью 70–75% средняя температура лета превысит норму на 1–1,5 °C. Это не означает, что все три месяца будут одинаково жаркими: июнь может показаться свежее, а вот июль и август значительно теплее, особенно в южных и восточных регионах, где ожидаются температуры выше +40 °C.

Климатологиня Вера Балабух подтверждает тенденцию к смещению лета в сторону осени — сентябрь все чаще демонстрирует летние температуры более +30 °C. Также эксперты предупреждают о вероятности более активных гроз, града и даже смерчей. Это связано с повышением воды в атмосфере.

Несмотря на всеобщую жару, тотальных рекордов ждать не стоит — два года подряд рекордно жаркими не бывают. Прошлым летом в Украине уже фиксировали очень высокие температуры. В этом году лето может быть длиннее обычного.

Кстати, для метеочувствительных людей есть еще один немаловажный нюанс: в июне ожидаются магнитные бури средней силы. Самые мощные – с 18 по 21 июня, с K-индексом до 7. Следует быть внимательными.

Итак, прогноз погоды на лето 2025 свидетельствует: нас ждет сезон контрастов — с прохладным стартом, грозами, но очень жаркими пиками в середине лета.

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