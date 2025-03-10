В Киеве военнообязанные мужчины должны выполнять важное обязательство обновлять свои военно-учетные данные и своевременно сообщать об изменениях в своей личной информации во время мобилизации.

Обновлять данные во время мобилизации в Украине нужно в течение семи календарных дней после любого изменения, сообщает Politeka.net.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", призывники, военнообязанные и резервисты обязаны сообщать территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) об изменениях. Во время мобилизации в Украине важно семейное положение, адрес проживания (важно сообщить об изменении места жительства или пребывания).

Также это касается номера телефона и электронной почты, образования и новой должности и смены места работы.

Как и где сообщить об изменениях во время мобилизации в Украине

Все эти данные следует передавать лично в ТЦК и СП в пределах семидневного срока. Также есть возможность сделать это через приложение "Резерв+", что значительно упрощает процесс.

Во время мобилизации в Украине в случае несвоевременного уведомления об изменениях лица, состоящие на учете, могут быть оштрафованы. Размер штрафа колеблется от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Однако следует отметить, что административное наказание не применяется, если эти данные могут быть получены через электронный обмен информацией с государственными реестрами и базами данных.

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