Территориальные центры комплектования имеют гораздо больший срок для наложения административных взысканий на уклоняющихся во время войны и мобилизации в Украине.

В Украине, во время военного положения и мобилизации , срок, в течение которого ТЦК могут оформить административное взыскание на имущество уклоняющегося, увеличивается до года, сообщает Политика.

Как пояснил юрист Юрий Айвазян, в мирное время ТЦК имеют не более двух месяцев с момента совершения правонарушения для наложения административных взысканий. Если правонарушение продолжается, срок может быть продлен до двух месяцев с момента выявления нарушения.

Это позволяет государственным органам своевременно реагировать на уклонение от военной службы. Однако во время военного положения и мобилизации в Украине, когда ситуация на фронте требует максимального мобилизационного усилия, ТЦК получают право продолжить процесс наложения взысканий на имущество уклоняющихся в течение трех месяцев с момента обнаружения правонарушения.

Однако самое важное – во время мобилизации в Украине этот срок может достигать одного года с момента совершения правонарушения, что значительно упрощает процедуру для государства и предоставляет больше времени для оформления документов, сообщает Политека.

Как рассказывает юрист, такой механизм помогает обеспечить исполнение воинской обязанности гражданами Украины даже в случае задержки административных процедур.

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