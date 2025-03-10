В Украине, во время военного положения и мобилизации , срок, в течение которого ТЦК могут оформить административное взыскание на имущество уклоняющегося, увеличивается до года, сообщает Политика.
Как пояснил юрист Юрий Айвазян, в мирное время ТЦК имеют не более двух месяцев с момента совершения правонарушения для наложения административных взысканий. Если правонарушение продолжается, срок может быть продлен до двух месяцев с момента выявления нарушения.
Это позволяет государственным органам своевременно реагировать на уклонение от военной службы. Однако во время военного положения и мобилизации в Украине, когда ситуация на фронте требует максимального мобилизационного усилия, ТЦК получают право продолжить процесс наложения взысканий на имущество уклоняющихся в течение трех месяцев с момента обнаружения правонарушения.
Однако самое важное – во время мобилизации в Украине этот срок может достигать одного года с момента совершения правонарушения, что значительно упрощает процедуру для государства и предоставляет больше времени для оформления документов, сообщает Политека.
Как рассказывает юрист, такой механизм помогает обеспечить исполнение воинской обязанности гражданами Украины даже в случае задержки административных процедур.
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