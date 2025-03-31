Киевстар и lifecell – мобильные операторы Украины – объявили о грядущих изменениях тарифов, которые вступят в силу в апреле 2025 года.

Мобильные операторы Киевстар и lifecell регулярно обновляют тарифы, адаптируя их к экономическим условиям и внедряя новые предложения для абонентов, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что будет с ценами.

Киевстар

Абоненты могут выбирать тарифные планы в пределах 140–600 гривен. Значительных изменений в стоимости пока не предусматривается, однако компания оставляет за собой право пересмотра цен в соответствии с рыночной ситуацией.

Чтобы сэкономить, клиенты могут воспользоваться акцией: при покупке смартфона с поддержкой 4G в фирменных магазинах или онлайн действуют скидки на выбранные тарифные планы в течение 6 месяцев:

LOVE UA Свет – 240 грн/месяц вместо 300 (-20%);

LOVE UA Сила – 175 грн/месяц вместо 350 (-50%).

Для бизнес-клиентов в апреле действуют пониженные тарифы:

Бизнес UA. Лайт – 195 гривен (-35%);

Бизнес UA. Оптимум – 390 гривен (-35%);

Бизнес UA. Максимум – 650 (-35%).

lifecell

Компания пересматривает ценовую политику, и уже в апреле тарифная линейка «Смарт Семья» подорожает на 75–100 гривен .

Смарт Семья S – 450 грн (было 375 );

Смарт Семья M – 500 грн (было 425 );

Смарт Семья L – 600 (было 500 ).

В то же время «Макси» и «Мега» останутся без изменений, а для пользователей, оплачивающих услуги на 6 или 12 месяцев , предусмотрена скидка 10-15% .

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