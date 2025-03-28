Работа в Киеве найдется даже для пенсионеров, вакансии предлагают в разных сферах.

Вакансии разные, как с малой зарплатой, так и с большой, к примеру, работа в Киеве предлагается даже для пенсионеров, сообщает Politeka.net.

Объявление опубликовано на сайте Work.ua.

Да, ищут помощника агронома на хорошие условия. Ищут работника для инновационного предприятия, занимающегося выращиванием зелени в вертикальных фермах. Обещают оплату в пределах от 15 до 20 тысяч гривен. Требуется от кандидата иметь страсть к растениям и ценить порядок, а также уметь организовывать процессы.

Идеальный кандидат должен быть:

Внимательным к мелочам и уметь слушать и понимать;

Беспокоиться о природе и собственном благополучии;

Желать стать экспертом, а не просто делать работу.

Вакансии указано, что нет необходимости сразу иметь опыт выращивания бобовых деревьев, как в сказке о Джеке. Первоначально будет возможность для экспериментов, а также конкретный план действий. Через пол года у кандидата будет шанс стать лучшим помощником агронома на предприятии.

Также работа в Киеве предлагается для кладовщика рабочего склада с цветами. Работодатель предлагает:

Стабильный заработок от 25 000 до 27 000 грн в месяц за 20–22 рабочих смены (график с 8:30 до 21:00);

Официальное трудоустройство;

Удобные условия: современный магазин и теплый склад, где вы будете работать среди цветов и дружественного коллектива;

Бесплатные корпоративные обеды для поддержания энергии в течение дня;

Корпоративная одежда для удобства и комфорта.

Обязанности:

Контроль качества цветов и прием/списание товара;

поддержание чистоты и порядка на складе;

Знакомство с ассортиментом цветов и уход за ними.

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