Некоторые лица получат всего 25% суммы своей пенсии в Украине, но это касается не всех.

В 2025 году изменились условия выплат пенсий в Украине для граждан, находящихся на полном государственном обеспечении в специализированных заведениях, таких как дома престарелых, сообщает Politeka.

По новым правилам, проживающие в таких учреждениях получают лишь четверть своих денег. Это предусмотрено статьей 48 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Такое решение объясняется тем, что часть выплат перечисляется на счет учреждения покрытия расходов на медицинское обслуживание, уход, питание и другие необходимые услуги для жителей.

Помощь меняется в зависимости от категории. В частности, люди, получающие деньги в связи с потерей кормильца, имеют право на 50% своих выплат, а находящиеся на содержании в таких учреждениях пенсионеры получают лишь 25% от установленной суммы. Однако если у пенсионера есть нетрудоспособные члены семьи на иждивении, то они могут рассчитывать на 50% от общего размера.

Дети-сироты, которые находятся на государственном содержании из-за потери кормильца, продолжают получать деньги в полном объеме. Для граждан, имеющих пенсию в Украине за особые заслуги, выплаты производятся в полном размере, даже если они находятся на обеспечении в государственном учреждении.

Эти изменения вызвали много обсуждений среди украинцев, ведь для многих пенсионеров это существенное уменьшение доходов, что влияет на их финансовое положение.

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