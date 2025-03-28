Для подключения достаточно подать заявку онлайн или посетить магазин Lifecell.

На фоне всеобщего роста стоимости мобильной связи Lifecell также пересмотрел тарифы, повысив цены и сократив несколько доступных пакетов, сообщает Politeka.net.

В то же время оператор предлагает новый экономный "Макси" , остающийся одним из самых доступных. Особенно он может заинтересовать пенсионеров , ведь является одним из самых дешевых среди предложений компании.

Тариф предусматривает три варианта стоимости на 4 недели:

190 грн – для тех, кто переносит номер от другого оператора.

– для тех, кто переносит номер от другого оператора. 250 грн – для зарегистрированных (персонифицированных) абонентов Лайфсел.

– для зарегистрированных (персонифицированных) абонентов Лайфсел. 300 грн – для всех остальных пользователей.

Чтобы подключиться, достаточно подать заявку онлайн или посетить магазин . После получения SIM-карты необходимо активировать и дождаться сообщения об успешном переносе номера.

На звонки действует очень обильное предложение: 1500 минут на все мобильные номера в Украине и безлимитные звонки в Lifecell.

Этот тариф отлично подходит не только пенсионерам, но и молодежи, поскольку обеспечивает безлимитный доступ к популярным приложениям, в частности YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp и другим.

Дополнительные преимущества: снижена стоимость тарифа и безлимитный мобильный интернет при условии своевременной оплаты.

Важно: Если счет уплачен вовремя , действует безлимитный интернет . В случае просрочки оплаты объем интернета уменьшается до 25 ГБ.

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