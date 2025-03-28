На фоне всеобщего роста стоимости мобильной связи Lifecell также пересмотрел тарифы, повысив цены и сократив несколько доступных пакетов, сообщает Politeka.net.
В то же время оператор предлагает новый экономный "Макси" , остающийся одним из самых доступных. Особенно он может заинтересовать пенсионеров , ведь является одним из самых дешевых среди предложений компании.
Тариф предусматривает три варианта стоимости на 4 недели:
- 190 грн – для тех, кто переносит номер от другого оператора.
- 250 грн – для зарегистрированных (персонифицированных) абонентов Лайфсел.
- 300 грн – для всех остальных пользователей.
Чтобы подключиться, достаточно подать заявку онлайн или посетить магазин . После получения SIM-карты необходимо активировать и дождаться сообщения об успешном переносе номера.
На звонки действует очень обильное предложение: 1500 минут на все мобильные номера в Украине и безлимитные звонки в Lifecell.
Этот тариф отлично подходит не только пенсионерам, но и молодежи, поскольку обеспечивает безлимитный доступ к популярным приложениям, в частности YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp и другим.
Дополнительные преимущества: снижена стоимость тарифа и безлимитный мобильный интернет при условии своевременной оплаты.
Важно: Если счет уплачен вовремя , действует безлимитный интернет . В случае просрочки оплаты объем интернета уменьшается до 25 ГБ.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, "Киевстар", Vodafone и lifecell хотят изменить статус: в Раду подан законопроект.
Также Politeka писала, Как узнать все условия своего тарифа в Lifecell: абонентам дали полезные советы.
Как сообщала Politeka, В "Киевстаре" сделали важное предупреждение: появятся новые тарифы, что еще нужно знать.