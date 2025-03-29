Пенсия в Украине в марте 2025 г. выросла для некоторых граждан.

После индексации пенсия в Украине увеличилась для бывших военнослужащих, сообщает Политека.

Как информируют в ПФУ, индексация проводится ежегодно с целью поддержания уровня жизни пожилых людей и учета изменений экономической ситуации. В марте 2025 года повышение составило в среднем 11,5%, что положительно отразилось на финансовом положении более 10 миллионов человек, среди которых 672 тысячи — бывшие работники силовых ведомств.

Минимальные выплаты для бывших военнослужащих была повышена на 11,5%. В частности, для первой группы выплаты поднялись на 684 гривны, достигнув 6630; для второй - на 653 гривны до 6 330; для третьей – на 622 гривны, что составляет 6 030.

Кроме того, минимальное денежное довольствие ветеранов также выросло на 11,5%. Благодаря изменениям, выплаты для лиц с инвалидностью в результате войны первой группы выросли на 1 500, достигнув 16 840; для второй – на 1 420 гривен до 13 820; для третьей — на 978, что составляет 9470. Участники боевых действий получили дополнительно 570 грн, что повысило их обеспечение до 5530.

Пенсия в Украине предусматривает, что ее размер для военнослужащих исчисляется как процент от денежного довольствия, учитывая оклады по должности, воинским (специальным) званием, надбавки за выслугу лет и другие дополнительные виды матобеспечения.

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