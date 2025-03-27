Мобилизация в Украине предполагает соблюдение четких правил по отсрочке для граждан с инвалидностью.

Некоторые территориальные центры комплектования могут неправомерно отказывать в приеме заявлений во время того, как идет мобилизация в Украине , сообщает Политика.

Об этом сообщает адвокат Владислав Дерий на портале "Юристы.UA". Он рассказал, что к юристам обратился мужчина с инвалидностью, которому в ТЦК отказали в принятии заявления. Причина, которую они назвали – отсутствие у него военного учета и прохождение военно-врачебной комиссии.

Как пояснил юрист, такой отказ незаконный. Он напомнил, что, согласно постановлению КМУ №932, лица, по которым есть официальные данные об инвалидности, не должны проходить ВЛК для получения отсрочки.

"Вас должны были взять на военный учет, даже без прохождения военно-врачебной комиссии", - подчеркнул Владислав Дерий .

Юрист успокоил гражданина, объяснив, что мобилизация в Украине предполагает, что даже без официально оформленной отсрочки люди с таким статусом не могут быть призваны на службу в армию. В случае неправомерного отказа ТЦК правники советуют обращаться с жалобой или потребовать выполнения законодательных норм.

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