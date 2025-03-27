Пенсия в Украине подтверждается такими способами, однако этот процесс несколько упростился.

Пенсия в Украине обновилась - правительство внесло изменения в процесс получения выплат, установив одинаковые правила для всех граждан независимо от их местонахождение, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщило Министерство социальной политики.

Пенсия в Украине будет выплачиваться на любой банковский счет

Раньше выплаты производились преимущественно через Ощадбанк. Теперь украинцы смогут выбирать удобный банк.

Обязательная ежегодная поверка для пенсионеров за границей и на ВОТ

До 31 декабря каждого года граждане, проживающие за пределами страны или на оккупированных территориях должны пройти физическую идентификацию.

Подтверждение активности на ВОТ

Лица, не проходящие проверкуц, должны совершать хотя бы одну финансовую операцию на карточке каждые шесть месяцев.

Подтверждение отсутствия пенсии от рф

Оставшиеся на ТОТ или выехавшие оттуда пенсионеры должны подать заявление в Пенсионный фонд Украины, что они не получают деньги от россии.

Как пройти

Физическая идентификация подтверждает личность пенсионера и гарантирует, что деньги поступают именно ему. Пенсия в Украине подтверждается следующими способами:

Лично посетив отделение ПФУ или банка, где открыта пенсионная карточка.

Удалено через "Дія.Підпис" или "Дія ID".

При видеосвязи с представителем ПФУ или банка.

Как возобновить выплаты при их прекращении

Если ее приостановили из-за нарушения правил идентификации или отсутствия движения средств на счете, необходимо:

Подать заявление в ПФУ с указанием нового счета.

Пройти идентификацию одним из предусмотренных способов.

Заявление можно подать:

Лично в отделении ПФУ.

Онлайн через вебпортал или с помощью "Дія.Підпис".

Для граждан за границей – по почте, добавив документ, подтверждающий факт жизни.

Эти изменения направлены на улучшение контроля за пенсионными выплатами и обеспечение равных условий для всех украинских пенсионеров.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.