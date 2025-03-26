Каким будет прогноз погоды в Киеве и области на четверг, 27 марта 2025 года, и какие температурные качели устроит природа дальше.

Прогноз погоды в Киеве и области на четверг, 27 марта 2025 года, порадует украинцев, но синоптики предупреждают, что скоро холод снова вернется, пишет Политика.

В течение суток в регионе, как сообщают эксперты Украинского гидрометеорологического центра, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков при этом не ожидается.

Также прогноз погоды в Киевской области на 27 марта обещает умеренный северо-восточный ветер скоростью до 5-10 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то в Киевской области ночью ожидается от 0 до +5 градусов, а днем ​​– комфортные +11+16 тепла. В столице ночью термометры покажут +2+4, а днем ​​воздух прогреется до +15 градусов тепла, сообщает Политека.

Синоптикиня Наталья Диденко в своем Telegram-канале также поделилась прогнозом погоды в Киеве и области на 27 марта. По ее словам, в четверг в столице будет тепло и без существенных осадков.

В этот день осадки в Украине коснутся западных и северных регионов, интенсивные дожди пройдут на Черновиччине, также возможны дожди на Одесчине и Луганщине. А вот температура по Украине в среднем поднимется до +12+17 градусов, свежее (до +10+13) только в прибрежных и западных регионах.

В дальнейшем, по словам синоптика, ожидаются перепады температуры, и скоро придет очередное похолодание.

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