В эти выходные с 29 по 30 марта в Киеве пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки.

С 29 по 30 марта в Киеве пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки, где можно купить фермерские продукты, передает Политика.

Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Организаторы призывают посетителей заботиться о собственной безопасности и уходить в укрытие во время объявления воздушной тревоги.

29 марта, субботу, ярмарки в Киеве ожидаются:

Голосеевском районе – улица Паньковская, Голосеевская, 4–10;

Дарницкому – Ревуцкого (вдоль дома № 27);

Деснянскому – Александры Экстер (возле Николая Закревского и проспекта Червоной Калины), Лисковская.

Днепровском – бульвар Амвросия Бучмы, 2–10;

Оболонском – Петра Калнышевского, 1–5, Иорданская, 1–9;

Подольском районе – проспект Степана Бандеры (локация – Куреневский парк);

Соломенскому – Академика Шалимова (в пределах проспекта Любомира Гузара, 28 и Василия Чумака);

Шевченковском – улица Богдана Гаврилишина, 1–17.

30 числа, в воскресенье ярмарки будут:

Голосеевском – Самойло Кошки (возле улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);

Дарницкому – Здолбуновская, 4;

Днепровском – Сулеймана Стальского.

Печерском районе – Джона Маккейна (возле улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);

Шевченковском – Татарская, 32–38.

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