С 29 по 30 марта в Киеве пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки, где можно купить фермерские продукты, передает Политика.
Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.
Организаторы призывают посетителей заботиться о собственной безопасности и уходить в укрытие во время объявления воздушной тревоги.
29 марта, субботу, ярмарки в Киеве ожидаются:
Голосеевском районе – улица Паньковская, Голосеевская, 4–10;
Дарницкому – Ревуцкого (вдоль дома № 27);
Деснянскому – Александры Экстер (возле Николая Закревского и проспекта Червоной Калины), Лисковская.
Днепровском – бульвар Амвросия Бучмы, 2–10;
Оболонском – Петра Калнышевского, 1–5, Иорданская, 1–9;
Подольском районе – проспект Степана Бандеры (локация – Куреневский парк);
Соломенскому – Академика Шалимова (в пределах проспекта Любомира Гузара, 28 и Василия Чумака);
Шевченковском – улица Богдана Гаврилишина, 1–17.
30 числа, в воскресенье ярмарки будут:
Голосеевском – Самойло Кошки (возле улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);
Дарницкому – Здолбуновская, 4;
Днепровском – Сулеймана Стальского.
Печерском районе – Джона Маккейна (возле улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);
Шевченковском – Татарская, 32–38.
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