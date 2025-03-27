Пенсия в Украине предполагает, что человек должен достичь определенного возраста для его получения.

Пенсия в Украине имеет все более строгие критерии для получения выплат, ведь требования к минимальному стажу растут, сообщает Политика.

Как информируют в ПФУ, с 2025 года для выхода на нее в 60 лет потребуется не менее 32 лет страхового стажа. Это существенное изменение, поскольку еще несколько лет назад для этого хватало меньших цифр.

Предусматривается, что для тех, кто планирует выйти на заслуженный отдых в 63 или 65, минимальный показатель в этих случаях составит 23 для 63-летних и 15 для 65-летних. Однако следует отметить, что требования к минимальному страховому стажу со временем будут меняться.

В последующие годы пенсия в Украине будет назначаться тем, кто выполняет требования к стажу. Так, в 2026 году для 60-летних нужно будет проработать минимум 33 года для получения выплат, а к 2028 году эта цифра вырастет до 35. Для выхода на отдых в 63 этот показатель также будет увеличиваться: к 2026-му - 23, в 2027-му - 24.

В ПФУ советуют пожилым людям учитывать это при планировании выхода на заслуженный отдых во избежание ситуаций, где вам не смогут предоставить соответствующие денежные выплаты.

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